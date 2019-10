L'exhumació de Franco es farà abans del 25 d'octubre

El Govern central decidirà abans del 25 d'octubre la data exacta per exhumar les restes Francisco Franco del Valle de los Caídos i avisarà 48 hores abans la família del dictador per si volen assistir al desenterrament.









Així ho ha anunciat aquest divendres la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, en roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres.





"Hem determinat disposar un espai de temps, que va des d'avui fins al 25 d'octubre, per a procedir a prendre les decisions tècniques i de seguretat que ens permetin l'exhumació i la inhumació de Franco", ha assenyalat Calvo.





Es tracta de l'únic dictador europeu enterrat en un mausoleu d'Estat i, segons ha assenyalat Calvo, està previst que les tasques es facin des de l'estricte dret a la intimitat.





Per això, els mitjans de comunicació no podran estar davant la tomba quan es duguin a terme les tasques d'exhumació, però sí que seran avisats 48 hores abans, igual que la família, que sí que podrà assistir.





La ministra de Justícia, Dolores Delgado, prendrà part del procés "com a notària major del Regne", ha assenyalat la vicepresidenta.





Segons les previsions, el desenterrament serà ràpid i la nova inhumació es farà immediatament en el Pardo, on també està enterrada l'esposa de Franco, Carmen Polo. Tot això es farà "amb absolut respecte a les restes humanes i a la família del dictador, que va ser artífex d'un passat negre".









Sobre com serà el trasllat de la mòmia, la viceministra ha explicat que triaran el mitjà de transport més adequat i no ha descartat que Franco sigui traslladat en helicòpter.





Calvo ha mostrat una "satisfacció extraordinària" perquè "implica tancar amb dignitat el que no era digne 40 anys després". "Volem que el Valle de los Caídos se circumscrigui a la pau i a la concòrdia i el dictador no pot estar en el mateix lloc on estaven les víctimes", ha sentenciat.





Ahir, el Tribunal Suprem va aixecar l'últim obstacle per poder procedir a l'obertura de la tomba a la Vall dels Caiguts i la seva inhumació al cementiri de Mingorrubio.





El Suprem va respondre a la petició d'autorització per part de l'Advocacia de l'Estat perquè el Govern pugui accedir "ia" a la Basílica del Valle de los Caídos i exhumar les restes de Francisco Franco tot i la negativa del prior de l'Abadia a autoritzar aquesta entrada.





Fa un any, Calvo es va reunir amb el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin. D'aquí va sorgir l'acord que les restes del dictador no seran enterrats en la madrilenya catedral de l'Almudena.