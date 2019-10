Aval definitiu del Suprem per a l'exhumació del dictador Franco

El Tribunal Suprem ha respost aquest dijous 10 d'octubre la petició d'autorització per part de l'Advocacia de l'Estat perquè el Govern pugui accedir "ja" a la Basílica del Valle de los Caídos i exhumar les restes de Francisco Franco tot i la negativa del prior de l'Abadia a autoritzar aquesta entrada.





Així, la Sala del Contenciós Administratiu de l'alt tribunal ha dictat una providència en la qual respon a l'última petició dels Serveis Jurídics de l'Estat i també tres actuacions en les quals deixa sense efecte la suspensió que encara pesava sobre els recursos pendents sobre aquest assumpte presentats per la Fundació Franco, l'Associació en Defensa de la Valle de los Caídos i la Comunitat els Benedictina al Valle. Aquests recursos han de donar lloc encara a altres tantes sentències que es coneixeran en els propers dies.





Després d'això queda solucionat de manera definitiva l'expedient judicial, que serà llavors remès al Consell de Ministres permetent que aquest pugui executar la seva decisió i treure de la Vall les restes del dictador.





Els magistrats expliquen que la sentència dictada el passat 30 de setembre rebutjant el recurs de la família Franco és per si mateixa títol legítim prou per dur a terme les actuacions previstes pels acords del Consell de Ministres al febrer i març passats, i per tant accedir a la Basílica per procedir a l'exhumació.





Quant als tres actuacions, un a relació a cadascuna de les entitats abans citades, la Sala argumenta que la mesura s'ha d'aixecar després de la resolució del recurs de la família Franco, ja que aquesta sentència ha alterat els pressupostos sobre els quals es va adoptar la mesura cautelar de suspensió, que va afectar la primera data prevista per al Govern per a aquests treballs el passat 10 de juny.





En aquest punt, l'alt tribunal insisteix, igual que va fer en la sentència que "atesos els interessos en conflicte ha de donar-se una significativa prevalença als interessos generals".





Entre els seus arguments, els benedictins acusaven l'Estat de "menyspreu i menyspreu" a les raons invocades en la seva demanda, i deien també que no existia en la sentència que va avalar l'exhumació cap pronunciament sobre la vulneració dels drets fonamentals al·legats per l'Abadia.





Referent a això, la Sala assenyala avui en un dels seus actes -el de la peça referida a la comunitat religiosa- que no considera procedent entrar en aquest moment en l'examen de les diferències que hi pugui haver entre les al·legacions d'una i altra banda -el recurs de la comunitat benedictina serà resolt en breu-, i tampoc veu compromesa la seva decisió per la postura que pugui adoptar en el seu dia el Tribunal Constitucional en cas que aquesta part recorri a aquesta instància.





REBUTJA A VEÍ QUE VA RECORRER L'OBRA





D'altra banda, el Suprem ha dictat aquest dijous una cinquena resolució, una providència en la qual denega la personació en aquest assumpte del particular que va presentar en un jutjat contenciós de Madrid un recurs contra l'informe de l'Ajuntament de San Lorenzo de l'Escorial que avalava les obres per treure les restes.





El jutge del Contenciós-Administratiu número 3 de Madrid, José Yusty, va suspendre cautelarment la llicència d'obres a l'acceptar aquest escrit.





Els magistrats rebutgen aquesta petició, ja que no es tracta ni d'una persona "afectada" o "interessada" en aquest procediment. Aquest particular pretenia ser present en el recurs de l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos.





Així mateix, recorden en aquesta providència que és aquesta Sala l'únic òrgan jurisdiccional competent per enjudiciar la "legalitat dels actes i disposicions del Consell de Ministres, així com les incidències esdevingudes en la seva execució".





La Sala Tercera del Suprem ja va afirmar en sentència ferma que l'exhumació no requeria de llicència municipal al tractar-se d'una obra menor, que ha estat acordada a més pel Consell de Ministres.