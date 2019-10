Els espanyols van dedicar a l'agost gairebé 3 hores a navegar per Internet

Els espectadors més grans de de 18 anys van consumir durant el mes d'agost una mitjana de cinc hores i 17 minuts de televisió al dia, mentre que la mitjana de navegació per visitant a Internet es va situar en dues hores i 56 minuts diaris.





Així ho mostren els resultats d'un informe elaborat per Barlovento Comunicació, que analitza i compara les dades d'Internet (font Comscore) i els de la televisió tradicional (font Kantar Media), en termes de temps de consum, cobertura i penetració, a més d'aprofundir en la composició del perfil per sexe i edat.

Segons la investigació, que s'ha publicat aquest divendres 11 d'octubre, el temps de consum de la televisió a l'agost es troba 144 minuts per damunt que el d'Internet, la qual cosa suposa un 140 per cent més.









D'aquesta manera, en el mes d'agost Internet ha registrat el seu màxim: 31,4 milions de visitants únics, és a dir, el 81,8 per cent de la població de més de 18 anys ha navegat per Internet. En el cas de la televisió, l'audiència que s'ha acumulat en el període d'anàlisi augmenta fins als 37,1 milions, amb una cobertura del 96,5 per cent de la població d'Espanya en aquest 'target'.





Els càlculs de la consultora de comunicació indiquen que a l'agost s'han dedicat 38 minuts al dia per persona a mirar vídeos a Internet, un minut menys que en el mateix període del 2018. A més, s'han vist onze vídeos al dia per persona, un menys que en el mateix període de l'any anterior.





En relació amb el perfil del consumidor de televisió i vídeo a Internet, l'estudi mostra que el perfil del consumidor de continguts audiovisuals a Internet mostra una regularitat més gran per sexes (50,8% dones davant del 49,2% homes) que el conjunt del total televisió que s'inclina cap al públic femení (54,1% dones davant del 45,9% homes).





Finalment, per edats, el perfil de l'espectador dels vídeos en Internet és més juvenil (el 46,1?% té entre 18 i 44 anys) que en televisió, mitjà en el qual el 50,3% de l'audiència són més grans de 55 anys.