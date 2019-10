L'atacant de Manchester té problemes de salut mental

El sospitós de 40 anys, que va ser detingut primer per agressió greu i després per presumpte terrorisme, ha tornat a ser ara arrestat en virtut de la legislació britànica de salut mental, després d'haver estat "examinat per especialistes" segons ha indicat la Policia de Manchester en un comunicat.





Els agents van confirmar que el detingut va apunyalar a tres persones mentre que dues dones van resultar també ferides en l'incident però no d'arma blanca, i cap està greu.





Divendres passat un home va començar a córrer pel complex comercial The Arndale del centre de Manchester brandant un ganivet, tractant de ferir als que trobava al seu pas, d'acord amb alguns testimonis. L'atac va sembrar el pànic i nombrosos clients es van refugiar a l'interior de les botigues, que van tancar les seves portes per protegir-los.





Les forces de seguretat van arrestar poc després el sospitós als voltants de l'escena, i es van disposar a investigar les seves motivacions. Després de sospesar la possibilitat que es tractés d'un acte terrorista la Policia local ha conclòs que el sospitós és un malalt mental.