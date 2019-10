10.000 persones participen a la manifestació de Catalunya Suma

Unes 10.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, i 200.000 segons els organitzadors, han participat aquest dissabte en la manifestació de Catalunya Suma i Espanya i Catalans per la Hispanitat, a la qual s'han adherit SCC, Somatemps, CCC i Associació per la tolerància, i en la qual s'han corejat consignes per la unitat d'Espanya, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

La manifestació ha començat a les 11.30 a la cruïlla passeig de Gràcia-Aragó, amb la capçalera 'Per la Hispanitat, Catalunya Suma', amb els dirigents de Cs Inés Acostades, Lorena Roldán i Carlos Carrizosa; els populars Cayetana Álvarez de Toledo, Alejandro Fernández, Josep Bou, Dolors Montserrat i Daniel Serrano, i Ignacio Garriga (Vox), entre d'altres.





Onejant banderes espanyoles i de la Guàrdia Civil, la multitud ha baixat al passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, on han tingut lloc actuacions musicals i artístiques i discursos membres d'entitats vinculades al constitucionalisme i la cultura hispanoamericana, en un acte presentat pel director de Joventut de la Comunitat de Madrid, Pedro Aguado, i la periodista Cristina Seguí.





Els manifestants han corejat consignes com 'Jo sóc espanyol', 'Aquesta és la joventut d'Espanya' i 'Puigdemont a presó' --aquesta, després que es tragués l'escenari un ninot caracteritzat com l'expresident mentre sonava l'himne espanyol-- .





Entre el públic s'ha pogut veure un altre ninot del president de la Generalitat, Quim Torra, caracteritzat com el protagonista de la pel·lícula de Charles Chaplin 'The Great Dictator', però amb el cartell 'Charlie Torro. The Small Dictactor '.





CATALUNYA SUMA



En una atenció als mitjans, el secretari general de Catalunya Suma, Enrique Parellada, ha fet una crida a la celebració de la Hispanitat: "Celebrar Espanya és avui celebrar llibertat, així que la gent ha d'anar a celebrar la seva llibertat".





Ha explicat que el seu recentment llançada entitat és la unió d'una suma de petites entitats que van aparèixer "arran del Procés" i que, tot i la coincidència terminològica amb la marca Navarra Suma, de Cs i PP, no tenen cap relació amb els partits , una cosa que tenen fins i tot prohibit per estatuts.





Durant l'acte, Parellada ha defensat que la manifestació d'aquest dissabte se celebra a Barcelona però és per a tots els espanyols, i que s'aproximen "núvols negres" que fan necessària la lluita pels drets i les llibertats.





El portaveu d'Espanyols de a peu i de Catalunya Suma, Carlos Portals, ha assegurat que després de la sentència l'independentisme sortirà al carrer, i que els constitucionalistes, especialment els més joves, han de combatre els seus "barbaritats" a les aules i les xarxes .





"Ja n'hi ha prou que suportem que ens diguin diguin fatxes per portar una polsera amb la bandera d'Espanya! Prou d'ésser assenyalats per tenir un familiar Guàrdia Civil o Policia Nacional! Prou que ens jutgin pel sol fet que ens sentim espanyols! ", ha clamat.





ALTRES DISCURSOS



El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha dit que per sortir del conflicte cal construir projecte de regeneració compartit per tot Espanya, i així "enviar el separatisme al racó de pensar".





"Algun diu: I per què veniu a Catalunya a celebrar la festa nacional? Perquè Espanya és molt nostra. Perquè no pot haver-hi millor lloc. Perquè Espanya és filla també de l'esforç i del compromís de milers i milers de catalans", i ha afegit textualment que la capital d'Espanya és el constitucionalisme català.





El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha defensat la tasca de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, "molt especialment" la del general cap Pedro Garrido, per el discurs d'aquesta setmana no cal demanar disculpes , ha defensat.





Ha demanat reivindicar com espanyols símbols catalans com la senyera i els intel·lectuals Eugeni d'Ors, Francesc Cambó, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Torres i Bages i la cantant Montserrat Caballé, entre d'altres: "Si visquessin, jo us garanteixo que estarien aquí, celebrant la festa de la Hispanitat ".





El president de Convivència Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha afirmat que a Catalunya "hi ha motius" per demanar l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat en matèria educativa, funció pública i Interior.





El president de Salvar l'Arxiu de Salamanca, Policarpo Sáchez, ha demanat respecte per les lleis, la convivència i la memòria històrica, perquè al seu judici els independentistes pretenen "reescriure la Història".





El president de Somatemps, l'escriptor Javier Barraycoa, ha titllat de traïdors a tots aquells que pactin amb el nacionalisme --a aquesta ideologia "o es la enderroca, o esclavitza", ha dit-- i ha criticat l'època en què el expresident del Govern Felipe González (PSOE) arribava a acords amb CiU quan el liderava Jordi Pujol.





El dramaturg Albert Boadella també ha llançat un missatge de crítica als líders independentistes, a través d'un través d'un vídeo encapçalat amb la menció 'Govern de Tabarnia'.