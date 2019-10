Coneix les primeres reaccions a la filtració de la sentència del judici de l'Procés

En ser preguntat, el president en funcions, Pedro Sánchez, ha manifestat que té intenció de fer una declaració institucional quan es faci pública la sentència del 'Procés' i de moment no ha volgut comentar els detalls que s'han filtrat als mitjans de comunicació sobre la sentència.

















En conversa informal amb els mitjans de comunicació sobre el que pugui passar després de conèixer-se la resolució judicial, Pedro Sánchez, considera que tothom ha après del que ha passat en 2017 -quan es va celebrar el referèndum il·legal- i les autoritats catalanes també. En qualsevol cas ha reiterat que el Govern té previstos "tots els escenaris" i s'anirà actuant en funció de com es desenvolupin els esdeveniments.





Pablo Iglesias ha fet unes declaracions en una entrevista a RNE i ha subratllat que és hora de "deixar de banda els discursos d'odi" i començar un diàleg a "llarg termini i no pensar només en la campanya electoral" .El secretari general de Unides podem, Pablo Iglesias ha assegurat davant d'un imminent fallada en el judici del 'Procés' que tothom "haurà d'acatar la sentència" i, a partir d'aquí, "parlar de reconciliació" per solucionar la "fractura" de la societat catalana i espanyola. Esglésies a més ha assegurat que "hi ha un ampli consens en la societat catalana" perquè aquestes converses es produeixin "dins de la legalitat i sense violència".





Pau Casado també s'ha fet ressò d'aquestes informacions i assegura que encara que no vol valorar la sentència dels nou líders independentistes, donarà suport al Govern per a "el que hagi de fer a Catalunya".





Per la seva banda Carolina Bescansa, cap de llista de Més País per la Corunya, ha assegurat que és "massa greu i transcendent" el judici als dirigents independentistes catalans com per a "especular" sobre la possible sentència. Després de lamentar que es "s'especuli" sobre qüestions "que encara no són oficials", Bescansa ha apel·lat a tenir "altura de mires" per a "entendre que passi el que passi amb la sentència, la crisi territorial espanyola i la crisi política catalana no la han de resoldre els jutjats sinó que l'han de resoldre els polítics ".





Albert Rivera ha evitat comentar la sentència del 'Procés', assegurant que desconeix el seu contingut i no ha volgut fer més comentaris sobre la sentència fins que es conegui oficialment ..





El magistrat Manuel Marchena també s'ha referit a les informacions publicades aquest dissabte i ha estat rotund: "La sentència no està tancada fins que no se signa". El president de la Sala Segona del Suprem i del Tribunal s'ha referit a la decisió de condemnar per sedició als líders del 'Procés' i, sense voler mostrar el seu malestar per les filtracions "atès que seria confirmar la sentència", ha instat esperar que es comuniqui de forma oficial la decisió, informen Paloma Esteban i Juanma Romero des del Palau Reial de Madrid.