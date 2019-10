La Cambra de Comerç d'Espanya desautoritza la de Barcelona pel suport al procés

La Cambra de Comerç d'Espanya ha fet públic aquest dilluns un comunicat en què rebutja la declaració institucional aprovada la passada setmana per la Cambra de Comerç de Barcelona, en suport a una resposta unitària de les institucions i la ciutadania davant la sentència del 1- O, en considerar que aquesta declaració "fallida principis constitucionals com la independència judicial i la unitat d'Espanya".









L'organisme cameral assegura que les cambres de Comerç són institucions l'objecte, marcat per la llei, és la defensa d'interès general del comerç, la indústria, els serveis i la navegació i, com a tal, rebutja el contingut de la declaració aprovada pel Ple de la Cambra de Barcelona "perquè queda fora de l'esmentat objecte i no defensa l'interès general de les empreses".





Encara recorda que la Cambra de Comerç de Barcelona és "autònoma i la tutela de la mateixa" correspon a la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, la Cambra d'Espanya afirma que en el seu informe davant el Comitè Executiu, celebrat el passat dia 2 d'octubre, en què va participar el president de la Cambra de Barcelona en la seva qualitat de vicepresident segon de la Cambra d'Espanya, es va assenyalar la necessitat de "respectar" la deguda lleialtat institucional entre les Cambres i els principis constitucionals, entre ells la democràcia, la unitat nacional, l'estat de dret o la separació de poders.





Així mateix, assegura que en el torn de comentaris no hi va haver cap intervenció, pel que considera "lamentable" que s'hagi produït aquesta declaració per part de la Cambra de Comerç de Barcelona, i tampoc considera adequat el procediment de consultes plantejat aquest divendres, 4 d'octubre, pel seu president, de cara a conèixer l'opinió dels empresaris catalans sobre l'impacte d'un Estat català propi.





La Cambra de Comerç d'Espanya assegura que les dues qüestions -la declaració institucional de la Cambra de Barcelona i la consulta als empresaris catalans sobre l'impacte de la independència- seran tractades en la reunió del Comitè Executiu de la Cambra d'Espanya.





El ple de la Cambra de Comerç de Barcelona va aprovar la setmana passada per àmplia majoria la declaració institucional de suport a una resposta unitària de les institucions i la ciutadania a la sentència de l'1-O. En concret, el text va rebre en el ple de dimecres el suport de 33 vots a favor i sis abstencions dels 52 membres assistents.





"A causa del moment excepcional que vivim de regressió de drets i llibertats a Catalunya, les Cambres de Comerç no podem mantenir-nos indiferents i, per tant, donarem suport a la resposta majoritària de les institucions i de la ciutadania en la defensa no violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals i col·lectius", resa la declaració.





La Cambra de Barcelona considera que els presos sobiranistes van exercir drets fonamentals reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i "per la mateixa Constitució espanyola" i que van complir el mandat democràtic sorgit de les urnes.





També ha fet una crida a patronals i organitzacions empresarials, sindicats i la resta d'actors econòmics a sumar-se al manifest i a treballar conjuntament pel "restabliment dels drets i llibertats".