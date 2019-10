Grups d'independentistes ocupen el vestíbul de l'estació de Sants

Un centenar de persones s'han concentrat, aquest diumenge 13 d'octubre, al vestíbul de l'estació de Sant de Barcelona en una acció reivindicativa convocada per un grup independentista anomenat Pícnic per la República. Posteriorment la asseguda s'ha convertit en una marxa pels carrers de la ciutat.









Els concentrats han organitzat una asseguda (se suposa que la convocatòria era per fer un picnic) i han dificultant l'accés de la circulació dels passatgers que anaven o venien amb tren a la ciutat. Finalment han estat desallotjats i han abandonat les instal·lacions de manera pacífica amb crits de "Demà hi tornarem (Matí tornarem)" i "Independència".









La convocatoria, organizada por 'PicnicxRepública', ha comenzado a las 10 horas y també hay personas en el exterior de la estación gritando 'Fuera las Fuerzas de Ocupación', aúnque la protesta no ha afectación a la circulación ferroviaria, ha informadas Renfe. Aquest grup d'independentistes s'han mobilitzat després de la filtració de la sentència del judici del procés.





La protesta contra la sentència de l'1-O s'ha convertit al migdia en una marxa cap a la plaça Espanya i la Gran Via després que els Mossos desallotgessin la asseguda. Els activistes han caminat pel carrer Tarragona fins a la plaça Espanya.





Així el que ha començat com un supòsit pícnic a l'estació d'un centenar escàs de persones ha acabat concentrant a gairebé 1.000 persones que han caminat al voltant de la rotonda de la plaça, que ha quedat tallada al trànsit, i uns 200 d'ells han començat , passades les 12.00, a marxar pel centre de la Gran Via, que també ha quedat tallada al trànsit.













Uns 400 independentistes ocupen aquest diumenge al migdia la plaça Espanya de Barcelona i alguns han posat estovalles a terra per fer un pícnic, després d'una protesta al matí dins i fora de l'estació Barcelona-Sants.





Després d'ocupar la rotonda entorn de la qual circula el trànsit, part dels assistents s'han posat a menjar a terra per grups, ja que la protesta estava convocada per la plataforma 'PicnicxRepública'.





Abans, gairebé 1.000 persones han caminat al voltant de la plaça, que ha quedat tallada al trànsit, i també han ocupat un tros de la Gran Via, però poc després s'han concentrat a la plaça Espanya.









Els independentistes han seguit marxant pel centre de Barcelona (passant per Gran Via i baixant per passeig de Gràcia i Fontanella) i s'han aturat a la Via Laietana davant la Prefectura Superior de Policia, que ha collocat tanques per mantenir a distància de la porta.





Han avançat pels carrers al crit de 'Els carrers seran sempre les nostres' i 'Llibertat presos polítics', en català, i s'ha anat tallant el trànsit durant el recorregut.





La convocatòria estava prevista des de feia dies i TMB informava a primera hora del matí que per ordre dels Mossos d'Esquadra quedava restringida l'entrada i sortida al vestíbul de Sants Estació de la L5, i per tant la connexió entre #metrobcn i Renfe s'ha de fer per la L3 i pel carrer.