Podem presenta el mateix programa d'abril per a les eleccions del 10-N

Podem proposa per a les generals de novembre un programa idèntic al que va presentar a l'abril i en el qual posaran èmfasi en mesures davant una possible recessió econòmica, com crear un nou impost per a les grans fortunes amb l'objectiu de recaptar fins a un 1 per cent del PIB de patrimonis superiors al milió d'euros.













El document, que vol fer front a una nova crisi econòmica "amb garanties", inclouen també un impost sobre els beneficis de les grans empreses per contaminar, l'impost a la banca que augmenti 10 punts el tipus impositiu de les entitats financeres o eliminar privilegis fiscals de grans corporacions amb un tipus mínim efectiu del 15 per cent.





En el document resum de les mesures més rellevants assenyalen que pretenen rehabilitar almenys 500.000 habitatges a l'any perquè afrontin la transició energètica, i fonts apunten que podrien arribar fins al milió d'habitatges a l'any.





A més, igual que a l'abril, des Podem preveuen derogar tant la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 com la de Mariano Rajoy de 2012. Volen un ingrés bàsic garantit d'almenys 600 euros al mes, aconseguir en la legislatura un salari mínim interprofessional de 1.200 euros i que la jornada laboral sigui de 34 hores setmanals.





Els dirigents de Podem presenten aquest diumenge aquestes mesures en un gran acte electoral a Madrid, que comptarà amb la participació del secretari general, Pablo Iglesias, la número dos, Irene Montero, la portaveu parlamentària Ione Belarra o el secretari d'Acció de Govern , Pablo Echenique.