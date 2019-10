Detingut un home a l'estació de Sants per atemptat contra l'autoritat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest diumenge al matí per un presumpte atemptat contra l'autoritat a l'estació de Sants de Barcelona, encara no s'ha produït ni ha estat relacionat amb la protesta independentista organitzada per 'PicnicxRepública' , ha informat la policia catalana.









L'home ha acudit en solitari a Sants i s'ha encaminat cap a agents dels Mossos d'Esquadra que estaven a l'estació, als quals ha increpat, raó que ha motivat la seva detenció.





Els organitzadors de la concentració també ho han desvinculat de les accions de protesta que s'estaven duent a terme a l'estació en aquest moment, segons les mateixes fonts policials.