Sánchez es compromet a formar Govern al desembre si guanya les eleccions

El PSOE ha assegurat que "immediatament" després de les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, si és el guanyador dels comicis, iniciarà les converses amb tots els partits "per desbloquejar Espanya".





En concret, segons el document socialista 'Pla per avançar i vèncer el bloqueig', el PSOE presentarà en el termini de 48 hores després de l'10N una proposta a cada força amb l'objectiu de formar en el termini d'un mes un Govern "progressista, unit i coherent "en els grans temes nacionals i que" no depengui dels vots independentistes ".













D'aquesta manera, la formació ha destacat que els espanyols decidiran a les urnes "la correlació de forces dels partits", de manera que una majoria sòlida del PSOE "facilitaria les negociacions i evitaria temptacions d'altres forces de seguir bloquejant".





En el document, el PSOE s'ha compromès a oferir a les forces polítiques del Congrés, amb l'objectiu d'evitar el bloqueig, un paquet de Pactes d'Estat.





Entre ells, ha destacat un Pacte contra el bloqueig perquè quedi garantida en el futur la investidura d'un president del Govern després de la celebració de futures eleccions generals. En aquest sentit, la formació socialista ha posat com a exemple el model del País Basc i Astúries, contemplant que governi en primera instància el candidat que obtingui la majoria de suports parlamentaris i, de no aconseguir aquesta majoria i només en aquest cas, seria investit el candidat de la força més votada.





Igualment, ha proposat un acord de defensa de la democràcia espanyola, de la Constitució i de la integritat territorial per assegurar una resposta unitària davant de qualsevol temptativa unilateral de ruptura de l'ordre constitucional, així com un acord per un nou Pacte de Toledo que garanteixi, mitjançant la seva blindatge en la Constitució, la sostenibilitat i suficiència del sistema públic de pensions, actualitzant d'acord amb l'IPC real i augmentant la quantia de les pensions mínimes i no contributives.





El PSOE també oferirà un acord de finançament autonòmic i local, i de lluita contra la despoblació, que permeti un finançament adequat de tots els serveis públics que presten les comunitats autònomes i les entitats locals, i que posi en marxa una sèrie d'iniciatives per afrontar el repte demogràfic d'Espanya.





Per conformar una majoria progressista, el PSOE oferirà un acord programàtic de govern a les forces de la Cambra disposades a integrar una majoria progressista, amb l'objectiu d'aconseguir no només el seu vot favorable a la investidura de Pere Sánchez sinó sobretot "fórmules de suport estable "durant tota una legislatura d'avanç social.





Aquest programa de Govern s'articularà al voltant de prioritats socials, econòmiques i mediambientals i contindrà les polítiques que uneixen els partits progressistes ia la societat civil, per "garantir estabilitat durant tota una legislatura".





Els socialistes esperen convocar i celebrar una sessió d'investidura en la segona quinzena del mes de desembre, després de les preceptives consultes del Rei Felip VI.





"El Govern haurà d'estar constituït abans de concloure l'any. Amb aquesta finalitat, si cal, es cancel·laria la tradicional suspensió nadalenca del període de sessions del Congrés dels Diputats", ha afirmat la formació.





A la segona quinzena del mes de gener, segons el document presentat pel PSOE, es realitzarà la preceptiva aprovació del sostre de despesa, pas previ de la Llei general pressupostària. Així, la formació ha assenyalat que el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat estarà presentat per a la seva tramitació parlamentària durant el primer trimestre de 2020.