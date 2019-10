Mor un paracaigudista després de precipitar-se en una presa de Lleida

Un paracaigudista de 35 anys veí de Badalona va morir dissabte després de precipitar-se a la presa del pantà de La Llosa del Cavall a Navès (Lleida) i caure a l'aigua, han informat els Mossos d'Esquadra.









Al voltant de les 9.30 hores de dissabte, els agents van rebre l'avís que una persona havia caigut a l'aigua del pantà, després de la qual cosa es va aturar la presa i van iniciar la recerca amb agents de la unitat subaquàtica i Bombers de la Generalitat.





El cadàver va ser trobat al voltant de les 20.00 hores i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar si la caiguda va ser o no accidental, si el paracaigudes va arribar a desplegar-o no i si la víctima tenia alguna relació amb una empresa d'esports d' risc que opera a la zona.