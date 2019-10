Identifiquen el filtrador de la sentència de l'1-O

La filtració de part de la sentència del procés ha provocat la indignació al Tribunal Suprem, sobretot per part del president de la Sala Segona, Manuel Marchena, que ja té identificada la persona que va filtrar la resolució.









Es tracta d'un dels processos judicials més importants del TS, i haver fet pública una part de la sentència abans que s'emeti de forma oficial, posa en risc la decisió.





Marchena va intentar des del principi que imperés la discreció i gairebé ho va aconseguir, fins al final, ja que dijous ja va aparèixer en alguns mitjans que els condemnats havien de ser culpats de sedició i no de rebel·lió.





Els set magistrats van participar en reunions amb deliberació secreta la setmana passada dirigides a ultimar els detalls de la sentència sobre els dotze líders catalans acusats de rebel·lió, sedició i malversació.





Marchena ha redactat la major part de la resolució a l'estiu i ha tingut especial interès en aconseguir la unanimitat de la sala.





Després de conèixer-detalls de l'acte el divendres i el cap de setmana, Marchena ha reaccionat amb gran indignació, segons confirmen fonts properes.





De fet, dissabte va arribar a dir que la sentència no està acabada fins que no la signatura l'últim magistrat. Ell mateix va reconèixer estar "disgustat" per les filtracions.





La persona que ha protagonitzat la filtració és un membre de caràcter progressista, però el seu nom no ha sortit a la llum.





Els advocats de les defenses dels 12 acusats del procés donen per fet que aquest dilluns es coneixerà oficialment la sentència.