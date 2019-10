Els punts a resoldre de la sentència del judici del procés

Sembla clar. Els principals acusats pel judici del Procés seran condemnats per un delicte de sedició en concurs amb malversació, deixant de banda el delicte de rebel·lió que sol·licitava la Fiscalia. Sembla ser doncs, que, a cap dels nou màxims responsables del referèndum il·legal i impulsors de les manifestacions al davant de la seu d'Economia van a rebre aquests 25 anys que es sol·licitaven, i que els jutges del Tribunal Suprem estan més en sintonia amb les peticions que van realitzar des de l'Advocacia de l'Estat.













Però encara hi ha alguns serrells que no es coneixen d'aquesta sentència i que es revelaran quan es faci pública de manera oficial, la sentència dels jutges del Suprem. Una de les principals dubtes és quants anys exactes poden passar a la presó. I és que sabent també que la sedició és en concurs de malversació, això suposa que el tribunal considera que una no es va poder donar sense l'altra i per tant no s'acumulen les penes dels dos delictes, sinó les penes del principal: la sedició . Aquest delicte implica unes penes d'entre 10 i 15 anys, a consideració dels jutges, de manera que cal saber quants anys pot determinar Marchena.





Un altre dels rumors que han corregut és que els nou acusats que romans en presó preventiva podrien sortir de la presó en poc més d'un any, a finals de 2020. La raó és que les competències penitenciàries les té la Generalitat i aquesta estableix que els presos poden sol·licitar permisos un cop han complert un quart de la pena. És a dir, que si, com es preveu, se'ls condemna a 12 anys de presó, al tercer ja poden començar a sortir de la presó, és a dir, a finals de 2020, ja que computen els anys de presó preventiva.





Tot i això, la Fiscalia del Suprem ja ha demanat al tribunal aplicar l'article 36.2 del Codi Penal per establir excepcions dels permisos penitenciaris, en concret, que els condemnats hagin de complir la meitat de la condemna abans de sol·licitar permisos.





¿I ELS MOSSOS?





Fins al moment, les filtracions sobre la sentència del judici de l'Procés han revelat les penes per als responsables polítics, però hi ha més gent acusada. Entre ells, els Mossos d'Esquadra. I és que mentre el que va ser cap major de la policia autonòmica, José Luis Trapero, va declarar que els agradaria haver estat més efectius, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos va criticar el paper dels Mossos, acusant-los de no ajudar a resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat durant el referèndum il·legal de l'1-O.





Però si no està clar el paper dels Mossos tampoc es coneix si el Tribunal dirà res sobre Vox, que es presentava com a acusació particular sol·licitant 74 anys als acusats, ni sobre el paper del Govern de Mariano Rajoy i la seva actuació abans del 1-O.





Finalment queden dos esculls més. Durant el judici han hagut moltes declaracions contradictòries i no se sap si Marchena va valorar alguna d'elles com a possibles delictes de fals testimoni.





El que sí que sembla més clar, és que, d'una banda, un cop emesa la sentència, el Tribunal Suprem podria tornar a emetre una nova euroordre per demanar l'extradició de Carles Puigmont, i, d'altra banda, és gairebé segur que els advocats dels acusats intentaran recórrer la sentència a instàncies europees.