Sánchez insta al "íntegre compliment" de la sentència

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha manifestat el "respecte i acatament" del Govern central a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés i ha apuntat que "acatament significa el seu compliment". "El seu íntegre compliment", ha subratllat.





En una declaració institucional des del Palau de la Moncloa, Sánchez ha apuntat que la sentència del procés constata el "naufragi" de l'independentisme, davant el que ha ofert "diàleg" per a afrontar una "nova etapa" i subratllat que l'Executiu respondrà "amb fermesa democràtica" sense excloure "cap possibilitat que l'ordenament jurídic vigent atorga".

El cap de l'Executiu ha indicat que la resposta ha de ser "fermesa democràtica, proporcionalitat i unitat" dels partits que donen suport a la Constitució davant "les raneres d'una etapa". En aquest punt, ha insistit en el diàleg deixant "de costat" els extremismes per a aquesta nova etapa en la qual la "concòrdia" sigui un dels pilars de Catalunya.





El Govern ha demanat respecte a la sentència del Tribunal Suprem als líders del Procés i ha assegurat que s'ha d'acatar, posant l'accent en que "no procedeix" parlar d'indultar als condemnats i en què es compleixi la sentència.













En una entrevista a TVE, el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha assegurat que la decisió del Suprem posa en evidència que l'Estat de Dret "funciona" i no es deixa portar "per cap tipus de passió". "Actua amb rigor i temprança", ha reivindicat el ministre socialista.





A partir d'aquí, Ábalos ha demanat responsabilitat assegurant que la sentència s'ha d'acatar i que no es pot parlar d'indultar als condemnats pel procés independentista.





Aquest dilluns s'ha conegut la condemna a 13 anys de presó per sedició i malversació a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras ja 12 anys per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa per sedició i malversació.





Joaquim Forn i Josep Rull són condemnats a 10 anys i mig de presó per sedició i pel mateix delicte es condemna a Carme Forcadell a 11 anys i mig de presó. Els líders socials Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) són condemnats a 9 anys de presó.