El Suprem imposa penes de 9 i 13 anys de presó als líders del procés

El Tribunal Suprem ha imposat penes de 13 anys per a Oriol Junqueras i 12 anys per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa per sedició i malversació; Joaquim Forn i Josep Rull són condemnats a 10 anys i mig de presó per sedició i pel mateix delicte es condemna a Carme Forcadell a 11 anys i mig de presó, mentre que Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) han estat condemnats a 9 anys de presó.





















El Tribunal Suprem ha condemnat per sedició, i no per rebel·lió, nou exdirigentes catalans perquè creu que els fets ocorreguts a Catalunya en la tardor de 2017 van ser insuficients per a "imposar de fet l'efectiva independència territorial i la derogació de la Constitució en el territori català".





"Dit amb altres paraules, és violència per a aconseguir la secessió, no violència per a crear un clima o un escenari en què es faci més viable una ulterior negociació", explica el tribunal presidit per Manuel Marchena.









La sentència, que s'ha fet pública al caient de dos quarts de deu del matí, afirma que "va bastar una decisió del Tribunal Constitucional per a despullar d'immediata executivitat als instruments jurídics que es pretenien fer efectius pels acusats". "I la conjura va ser definitivament avortada amb la mera exhibició d'unes pàgines del Butlletí Oficial de l'Estat que publicaven l'aplicació del 155 a la comunitat autònoma de Catalunya", apunta.





"Aquest fet va determinar a algun dels processaments a emprendre sobtada fugida. Els acusats que van decidir romandre van desistir incondicionalment de l'aventura que havien emprès", afirma la Sala, que afegeix que l'exclusió del delicte de rebel·lió està justificada, no sols per raons objectives lligades a la falta de funcionalitat de la violència, sinó també per raons subjectives, com per exemple, el fet que "tots els acusats eren conscients de la inviabilitat jurídica d'un referèndum d'autodeterminació".





AQUESTES SÓN LES CONDEMNES





Aquest és el veredicte per a cadascun dels jutjats, dels quals nou estan prop de complir dos anys a la presó provisional:





ORIOL JUNQUERAS: Exvicepresident del Govern i exconseller d'Economia i Hisenda.





Condemnat a 13 anys de presó i a 13 anys d'inhabilitació absoluta per delictes de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat en raó de la seva quantia.





Fiscalia demanava 25 anys de presó i els mateixos d'inhabilitació per rebellió agreujada en la seva condició de líder i malversació de fons públics.





Advocacia sol·licitava 12 anys de presó per sedició i malversació.





L'acusació popular exercida per VOX va demanar 74 anys de presó per dos delictes de rebellió, organització criminal i malversació.





JORDI TURULL: Exconseller de Presidència i portaveu del Govern.





Condemnat a 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta per delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat en raó de la seva quantia.





Fiscalia va demanar 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 11 anys i mig de presó per sedició i malversació.

L'acusació popular reclamava 74 anys de presó per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació.





RAÜL ROMEVA: Exconseller d'Afers exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.





Condemnat a 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta per delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat en raó de la seva quantia.





Fiscalia demanava 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 11 anys i mig de presó per sedició i malversació.





L'acusació popular reclamava 74 anys de presó per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació.





DOLORS BASSA: Exconsellera de Treball, Assumptes Socials i Família.





Condemnada a 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta per delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat en raó de la seva quantia.





Fiscalia va demanar 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 11 anys i mig de presó per sedició i malversació.





L'acusació popular de VOX demanava 74 anys de presó per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació.





CARME FORCADELL: Expresidenta del Parlament.





Condemnada a 11 anys i 6 mesos de presó i igual temps d'inhabilitació absoluta per delicte de sedició.





La Fiscalia va demanar 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 10 anys de presó per sedició.





L'acusació popular exercida per VOX va demanar 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





JOAQUIM FORN: Exconseller d'Interior.





Condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta per un delicte de sedició.





Fiscalia va demanar 16 anys de presó i els mateixos inhabilitat pel delicte de rebel·lió agreujada per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 11 anys i mig de presó per sedició i malversació.





L'acusació popular demanava 74 anys de presó per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació.





JOSEP RULL: Exconseller de Territori i Sostenibilitat.





Condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta per un delicte de sedició.





Fiscalia va demanar 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 11 anys i mig de presó per sedició i malversació.





L'acusació popular reclamava 74 anys de presó per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació.





JORDI SÀNCHEZ: Expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).





Condemnat a 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació absoluta per un delicte de sedició.





La Fiscalia va demanar 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat sol·licitava 8 anys de presó per sedició.





L'acusació popular de VOX va demanar 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





JORDI CUIXART: President d'Òmnium Cultural.





Condemnat a 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació absoluta per un delicte de sedició.





La Fiscalia va demanar 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics.





L'Advocacia de l'Estat sol·licitava 8 anys de presó per sedició.









L'acusació popular reclamava 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





EXCONSELLERS DEL GOVERN EN LLIBERTAT





MERITXELL BORRÀS: Exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.





Condemnada a 10 mesos de multa, amb una quota diària de 200 euros, i un 1 any i 8 mesos d'inhabilitació especial per un delicte de desobediència. Absolta del delicte de malversació.





La Fiscalia va demanar 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació i multa de 30.000 euros pel delicte de malversació de cabals públics i continuat de desobediència.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 7 anys i mig de presó i multa de 30.000 euros per sedició i malversació.





L'acusació popular reclamava 24 anys de presó i multa de 216.000 euros per un delicte organització criminal i malversació.





CARLES MUNDÓ: Exconseller de Justícia.





Condemnat a 10 mesos de multa amb una quota diària de 200 euros, i un 1 any i 8 mesos d'inhabilitació especial per un delicte de desobediència. Absolt d'un delicte de malversació.





La Fiscalia va demanar 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació i multa de 30.000 euros pel delicte de malversació de cabals públics i continuat de desobediència.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 7 anys i mig de presó i multa de 30.000 euros per sedició i malversació.





L'acusació popular demanava 24 anys de presó i multa de 216.000 euros per un delicte organització criminal i malversació.





VILA: Exconseller d'Empresa i Coneixement.





Condemnat a la penes de 10 mesos de multa amb una quota diària de 200 euros i un 1 any i 8 mesos d'inhabilitació especial per un delicte de desobediència. Absolt del delicte de malversació.





La Fiscalia demanava 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació i multa de 30.000 euros pel delicte de malversació de cabals públics i continuat de desobediència.





L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar 7 anys i mig de presó i multa de 30.000 euros per sedició i malversació.





L'acusació popular demanava multa per un delicte de desobediència.