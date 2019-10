Els principals clubs de futbol catalans reaccionen a la sentència

Els principals clubs catalans també han reaccionat a la sentència del judici del 'procés', així mentre el Barça ha aclarit que "la presó no és la solució" els de l'Espanyol s'han mostrat respectuosos amb la sentència i els sentiments que pugui provovcar en cada un.





El FC Barcelona, una de les entitats de referència de Catalunya d'acord amb la seva trajectòria històrica, s'ha pronunciat també sobre la sentència del Procés a través d'un comunicat oficial.













El títol del text, "La presó no és la solució" explicita clarament la postura de la directiva, i dins de la comunicació el club defensa "la llibertat d'expressió" i "el dret a decidir".





Així, després de la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem el Barça ha manifestat que "de la mateixa manera que la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte, tampoc ho farà presó dictada avui, perquè la presó no és la solució", mostrant-se, així, contrari a la sentència.





La institució esportiva ha insistit que "la resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític"





El club ha aprofitat a més per fer una crida a "tots els responsables polítics" demanant-los "que liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte". Tot i això, ha fixat un objectiu d'aquestes negociociones que, per al FC Barcelona: "permetre l'alliberament dels líders cívics i polítics condemnats".





Finalment, el comunicat del Barça es tanca amb un missatge en què expressa "tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat".





RCD ESPANYOL





Per la seva banda, davant la recent Sentència del Tribunal Suprem en relació al "anomenat procés", el RCD Espanyol de Barcelona recorda que el club és una entitat purament esportiva i, com a tal, "no representa els sentiments, ni els posicionaments personals i individuals de tots els seus socis, com no podia ser d'una altra manera ".





Més enllà d'aquesta circumstància, els pericos han reiterats seu "respecte a les decisions judicials" alhora que han lamentat "el sofriment que malauradament determinades situacions processals puguin generar a persones individuals, les seves famílies o els sentiments collectius".

Finalment, el RCD Espanyol ha encoratjat a tots els poders públics a "buscar solucions polítiques i democràtiques per aquesta crisi social, per la via del diàleg i dins el marc legal i del més estricte respecte a la legalitat".