Sentència, Torra i les manifestacions

Com estava previst -amb filtració de sentència diumenge- el Suprem ha fet pública la seva decisió, amb les penes que ja tots coneixen. La filtració d'algunes dades de la mateixa va posar ja en alerta les institucions i moviments socials, entre ells el president de la Generalitat, que demanava sortir als carrers pacíficament per protestar. El seu 'proclama' és considerada com una actitud irresponsable d'un governant. Qui controla que els manifestants siguin pacífics? Tal com s'han escalfat els ànims ningú pot assegurar que això sigui així.





Les sentències, com a demòcrates, s'han d'acatar encara que no agradin. Si no s'està d'acord amb la mateixa, hi ha vies per recórrer-la fins a arribar al final de tots els recursos. Dir que no és justa perquè no han estat absolts els jutjats és pensar que la justícia és com anar a un restaurant i demanar a la carta del menú que a un no li ve de gust en aquell moment. Res més lluny, és una mica més seriós, cal respectar-lo.





Quan encara no s'ha llegit amb deteniment la sentència -que deixa diverses portes obertes- la incompetència fa que s'aprofiti la conjuntura per seguir manipulant a uns ciutadans que s'han cregut des del primer dia el relat que sabien per endavant que no era possible.





Les competències de presons que estan transferides a la Generalitat tenen a hores d'ara a les mans la decisió de definir quin règim dels existents aplicaran als líders independentistes, sense oblidar el paper tan important que jugaran les Juntes de Tractament





El que està bastant clar -almenys en aquests temps electorals- és que no hi haurà indult, però com és més que evident, els beneficis penitenciaris seran importants. És qüestió de temps, poc.





Ja han sortit les diferents formacions independentistes a pronunciar-se sobre la sentència, amb el seu discurs de sempre: sentència injusta, manca de llibertat, democràcia i opressió de l'Estat i la justícia i també han cridat a la ciutadania a sortir al carrer com a resposta a la sentència.





Com era d'esperar i després que el seny més alt del que sempre s'havia fet gala a Catalunya ha passat a pitjor vida, la metxa ha estat encesa pels que han portat a aquesta situació de divisió en la societat catalana: marxa d'indústries, sanitat en situació més que preocupant. Potser del que es tracta és de com pitjor, millor per als rèdits polítics traduïts en vots en plena campanya electoral.





Esperem que totes aquestes manifestacions que es vénen convocant fa dies no tingui conseqüències que tots puguem arribar a lamentar.