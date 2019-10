El jutge Llarena reactiva l'euroordre contra Puigdemont

L'instructor de la causa del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha reactivat l'ordre europea de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit a Bèlgica i que va ser processat per rebel·lió el març de 2018.









També s'ha dictat ordre internacional de detenció, de manera que poden ser arrestats també en el cas d'abandonar territori belga.





El magistrat de la Sala penal de l'alt tribunal ha dictat una resolució, després de notificar-se la sentència contra els 12 líders independentistes pels delictes de sedició i malversació. En aquesta resolució, emet de nou l'ordre europea i internacional en la qual s'acorda la cerca i ingrés a la presó de Puigdemont per aquests mateixos delictes.





Llarena accepta així la petició en tal sentit feta per Fiscalia, en entendre que està plenament justificada.





De moment només s'ha fet aquesta sol·licitud contra l'expresident en considerar que aquest configurava el veritable risc de fugida després de conèixer-se la sentència, per la qual cosa el Ministeri Públic podrà reclamar l'emissió d'ordres de detenció per a la resta de fugits una vegada analitzin en profunditat la resolució.





La resolució, de 58 pàgines, explica que si la sola imputació en aquesta causa especial va propiciar la fugida d'alguns dels investigats i per això es va justificar l'emissió d'una euroordre, les condemnes donades a conèixer aquest dilluns contra els acusats que no es van escapolir propícia el risc que a partir d'ara els pròfugs busquin "reforçar la seva fugida refugiant-se en països que no formin part de la Unió Europea i, per tant, que no hagin assumit el compromís de cooperació que regeix en la Unió".





Llarena destaca que a la Unió Europea regeix el principi de confiança en el funcionament dels jutges i tribunals d'altres països -principi lliurement assumit pels Estats membres-, i es compta amb un procediment judicial simplificat i transfronterer que facilita el lliurament dels presumptes delinqüents que s'estableixin en el territori d'un Estat membre diferent d'aquell en el qual van cometre el delicte, o diferent d'aquell al qual acudeixen a perpetrar les seves accions delictives.





Segons exposa el jutge, la sentència ja ha proclamat la naturalesa delictiva dels fets objecte d'acusació i s'han esclarit les discrepàncies sobre si els mateixos encaixen en el delicte de rebellió, en el de sedició o en de desobediència.





En aquest sentit, el jutge Llarena ha acordat també comunicar a la Mesa del Parlament de Catalunya que aixequi la suspensió com a diputats autonòmics a Carles Puigdemont i el seu exconseller Antoni Comín, també fugit, atès que ja no és aplicable tal suspensió automàtica per l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que es refereix als processaments pel delicte de rebel·lió.





El Govern central considera "justa i oportuna" la decisió del jutge Llarena de reactivar l'ordre europea de detenció contra l'expresident de la Generalitat.





En els últims dies, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va mobilitzar a l'Advocacia de l'Estat i al Ministeri Fiscal perquè es posessin a la disposició del magistrat del Tribunal Suprem.





El Govern entén que en un Estat de Dret com és Espanya tots els ciutadans són iguals davant la llei i, per tant, no pot ser que uns ciutadans hagin estat jutjats i condemnats per uns delictes mentre uns altres, implicats presumptament també en els mateixos delictes, romanguin escapolits de la justícia.