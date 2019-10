Càrregues policials i més de cent vols cancel·lats a l'aeroport del Prat

La plataforma Tsunami Democràtic, que té més de 150.000 seguidors en Telegram, ha cridat als seus seguidors a paralitzar l'activitat de l'aeroport del Prat i ha recomanat acudir a aquesta infraestructura amb qual mitjà de transport: cotxe, Aerobus, tren, Metre, moto i taxi.





A més, Tsunami ha plantejat una "acció sorpresa" cap a les 18.30 de la tarda: dirigir una columna d'uns 1.200 vehicles fins a l'aeroport de Barajas a Madrid per a col·lapsar la infraestructura de la capital espanyola.









Milers de persones han seguit les consignes de Tsunami i s'han desplaçat a peu per la carretera fins a la infraestructura aeroportuària, encara que de moment només s'han registrat alguns retards puntuals de vols en la T1. Han estat cancel·lats desenes de vols a causa d'aquesta mobilització. Part dels manifestants han fet una asseguda enfront dels filtres d'accés a les portes d'embarcament.





CÀRREGUES POLICIALS





Els Mossos han carregat durant la tarda contra alguns dels manifestants que s'han congregat al hall de la T1 de l'aeroport. Els Mossos han descartat haver usat en cap moment botis de fum o gas pebre en aquests altercats (la confusió s'ha produït a causa de la rebentada d'un extintor).

















Encara que en un primer moment les càrregues s'han produït a l'interior de la infraestructura, amb la caiguda de la nit els mossos també han carregat en l'exterior per a desallotjar als manifestants. Els manifestants, alguns encaputxats, han llançat objectes a la policia i han buidat extintors contra els antidisturbis.





A més de la concentració a peu de carrer --que ha quedat dividida en dos per les càrregues--, desenes de manifestants protesten des de l'edifici de l'aparcament, al costat de la manifestació.





Des de diverses obertures que hi ha en els diversos nivells d'aparcament alguns han buidat extintors, han llançat objectes i han ruixat als agents amb aigua amb una mànega.





Els manifestants es distribueixen en diversos pisos del pàrquing --sobretot en els inferiors, a peu de carrer--, en els quals se senten trets de projectils que provoquen carreres.





"Si esteu en la planta 0 de la Terminal 1 de l'Aeroport del Prat seguiu les indicacions policials. Un grup de concentrats amb actitud violenta està fent barricades i llançaments contra els agents", afirma la policia catalana abans de carregar.





"Serà necessari fer una actuació policial si no es detenen. S'avisa també allí mateix per megafonia", subratlla la policia catalana









PASSATGERS ABANDONATS A LA SEVA SORT





Milers de passatgers, entre 6.000 i 8.000 segons fonts policials, s'amunteguen a l'interior de la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, després que hagin aterrat i no sàpiguen com arribar a la ciutat o que els hagin cancel·lat els seus vols.





Molts d'ells es troben esperant en la planta d'arribades de l'Aeroport de Barcelona, alguns asseguts en cadires i uns altres en el sòl, encara que també hi ha moltes persones en la planta de les sortides, i hi ha llargues cues en cafeteries i restaurants.





La gent a l'interior del Prat no sap què està passant en l'exterior, on hi ha milers de concentrats i s'han donat algunes càrregues policials, i tampoc troben informació dels mitjans de transport amb els quals arribar a Barcelona.









AGRESSIÓ A PERIODISTA





Una periodista francesa, Elise Gazengel, ha estat agredida per les porres dels mossos mentre aquests carregaven contra els manifestants. El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha rebutjat aquest dilluns les "càrregues policials contra periodistes identificats", i ha exigit que es respectin els acords amb la Policia i els Mossos d'Esquadra.









DESENES DE FERITS I UN DETINGUT





El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha atès 34 persones fins a les 19 hores en la protesta per la sentència en l'aeroport. Així mateix, els Mossos d'Esquadra han detingut a una persona per presumpte atemptat contra l'autoritat durant les protestes.





El SEM també ha informat que dos dels atesos han estat traslladats a centres sanitaris, i que cap presenta ferides de gravetat.





Al llarg de la jornada el SEM ha fet tres assistències més, sumant un total de 13, i a les 18.00 hores d'aquest dilluns atén diversos casos.





LA POLICIA INTENTA PRESERVAR LA NORMALITAT





La sala de coordinació CECOR ha activat aquest dilluns els efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil que es trobaven des de les últimes hores a l'aeroport del Prat per avaluar i, arribat el cas, impedir que Tsunami Democràtic aconsegueixi accedir a aquestes instal·lacions de titularitat estatal, mentre que Renfe ha suspès els trens a l'aeroport temporalment.





Tsunami Democràtic ha expedit centenars de bitllets d'avió per poder accedir al Prat de Barcelona, on ha cridat els seus seguidors a paralitzar l'activitat de la infraestructura aèria, segons han informat a través de Telegram. Els Mossos van suspendre poc després el servei ferroviari amb destinació a l'aeroport, on s'han produït embussos.









El servei de la L9 del Metre cap a l'Aeroport de Barcelona-El Prat ha quedat restablert sobre les 14.40 hores després d'haver estat tallat durant uns 20 minutos, encara que a mitja tarda els Mossos han donat l'ordre que la línia no s'aturi a la T1.





També ha quedat normalitzat el servei de Rodalies Renfe, els trens del qual entre Sant Celoni (Barcelona) i l'Aeroport han estat circulant només entre Sant Celoni i Montcada i Reixac durant uns 30 minuts.





Una quarantena de persones ha intentat bloquejar l'accés al centre de control aeri de Gavà que dóna servei a l'Aeroport del Prat de Barcelona i gestiona Enaire, encara que no han pogut aconseguir la infraestructura.





Aquest grup de persones s'han col·locat per a impedir l'accés i que els agents els han anat evacuat un a un.









L'Aeroport de Barcelona és una de les infraestructures que ha estat reforçada policialment i s'estan fent controls en els seus accessos, segons confirmen fonts al corrent del dispositiu de seguretat, compost per comandaments dels tres cossos policials en una sala instal·lada en dependències de la Generalitat. La Delegació del Govern també ha creat una taula de seguiment amb l'assistència d'alts càrrecs del Ministeri de l'Interior.









OCUPEN LES VIES DE L'AVE I L'AP-7





Un grup de manifestants ha ocupat després de les 14 hores les vies del tren d'alta velocitat al sud de Girona, deixant calcinades les vies ferroviàries.









Una altra multitud s'ha concentrat davant l'estació de trens d'alta velocitat, on els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial per a impedir el pas als manifestants, que també han interromput la circulació en l'estació de Rodalies.





La mobilització a Girona ha començat aquest dilluns al matí davant la Delegació de la Generalitat, després s'ha desplaçat a la plaça de l'Ajuntament -on s'han arribat a congregar 8.000 persones, segons fonts municipals- i des d'allí s'ha dirigit a l'estació.





Els manifestants s'han retirat de l'AP-7 a l'altura de Girona sobre les 19 hores després de més de dues hores de tall en tots dos sentits en protesta per la sentència del Tribunal Suprem.





A les 14 hores, la presència de persones en la zona de vies de l'AVE ha obligat a interrompre la circulació del servei entre Barcelona i Figueres, ha informat Renfe en un comunicat. Des de les 12.45 hores, la presència de persones en la zona de vies d'ample convencional a Girona interromp el servei de les línies de Rodalies de Catalunya R11 i RG1.





A petició dels Mossos d'Esquadra s'ha suspès el servei de trens en l'Aeroport, i d'aquesta forma els trens de línies R2 nord realitzen el recorregut entre Sant Celoni i Montcada i Reixac (Barcelona).