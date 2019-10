Isabel II obre el nou cicle polític a Regne Unit amb la promesa de sortir de la UE

La Reina va començar dient que la prioritat del Govern "sempre ha estat assegurar la retirada del Regne Unit de la Unió Europea el 31 d'octubre". I que l'Executiu vol un nou acord amb la UE basat en el lliure comerç i la "cooperació amistosa", mentre que una llei d'immigració posarà fi a la llibertat de moviment.





També en relació amb Brexit hauran de ser aprovades noves lleis sobre agricultura, pesca, serveis financers i, a més, l'acord de sortida del club europeu.









Acompanyada pel Príncep Carles, Isabel II va resumir el programa del govern conservador, 26 projectes de llei que se centren en la sortida del Regne Unit de la UE (al voltant d'un terç) sobre l'enduriment de les penes de presó i la lluita contra la delinqüència, la inversió en el sistema nacional de salut, la infraestructura i l'educació, i l'establiment d'un marc jurídic per a la protecció del medi ambient, amb la creació d'un organisme regulador.





Dels 26 projectes de llei, set estan relacionats amb el sistema judicial i la lluita contra la delinqüència. S'introduiran noves lleis penals per garantir que els delinqüents tinguin penes més llargues i que el sistema de llibertat condicional no permeti, per exemple, que un assassí surti abans d'hora de la presó si no coopera amb les autoritats en relació amb les víctimes.





Altres mesures anunciades per la Reina inclouen l'augment del salari mínim a 10,5 lliures esterlines per hora (11,95 euros), la reforma de l'assistència social als adults, la creació d'un nou organisme regulador amb competències per sancionar penalment les deficiències de seguretat en els edificis, o el canvi de la política comercial del sistema ferroviari.





Més tard, el govern va publicar en línia el discurs de la Reina i un sumari amb totes les mesures. En un text introductori, Boris Johnson va dir que la sortida de la UE "és una oportunitat decisiva" per establir "un nou rumb i una nova direcció" per al país. "Fem el que no ens ha permès fer durant dècades, eliminem la burocràcia, establim les nostres pròpies regles i deslliguem el talent, la creativitat, la innovació i l'audàcia que existeix en cada racó del nostre Regne Unit".





El primer va voler destacar la gran novetat d'aquest programa, la defensa del medi ambient: "La gran estrella de la nostra legislació és un nou i important projecte de llei sobre el medi ambient, un estel que ens permetrà dirigir el nostre país cap a un futur més net i ecològic. Aquesta legislació farà avançar la tasca del meu predecessor i establirà un marc d'objectius jurídicament vinculants per reduir els plàstics, restaurar la biodiversitat i netejar l'aigua i l'aire. i en demostrar que els britànics són realment una nació de gent respectuosa amb els animals, prendrem mesures per millorar el benestar animal".





AMB CAMISA DE FORÇA





Era la 65a vegada que la monarca acudia a la Cambra dels Lords per presentar el discurs de la Reina, que marca l'obertura de la sessió parlamentària. No obstant això, aquest discurs està dominat pel calendari: falten 17 dies per a la sortida de la UE i el Govern britànic, recolzat per una minoria a la Cambra dels Comuns, es troba amb camisa de força. Els crítics de Boris Johnson diuen que el discurs no és més que un "manifest electoral", com va dir la nacionalista escocesa Joanna Cherry.









El líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, va dir que "un discurs de la Reina i una obertura del Parlament és absurd". "El que tenim és una emissió política partidista des del tron".





Més enllà de la "llarga llista de la compra" que va ser el discurs, "que no val res", l'editora de Política de la 'BBC' Laura Kuenssberg assenyala que el missatge ve d'"un univers paral·lel" en què Boris Johnson pot resoldre tots els desafiaments.





Fins i tot abans del discurs de la Reina, els mitjans de comunicació britànics avançaven que contindria 22 nous projectes de llei, en el que el Govern descriu com un "ambiciós programa per un Regne Unit post-Brexit". Delinqüència, immigració, salut i medi ambient van ser presentats com els temes centrals, amb els laboristes parlant d'acrobàcies polítiques i una pèrdua de temps, ja que encara no hi ha acord perquè el país abandoni la Unió Europea i el Govern està en minoria a la Cambra dels Comuns.





INCERT BREXIT





Boris Johnson insisteix que la sortida tindrà lloc el 31 d'octubre, data prevista, tot i que les negociacions del cap de setmana amb Brussel·les no han tingut èxit, amb l'anunci de la presentació del pressupost el 6 de novembre.





"Aconseguir el Brexit el 31 d'octubre és absolutament crucial", va dir Johnson abans de la cerimònia. "Però la gent d'aquest país no només vol resoldre el Brexit... aquest discurs optimista i ambiciós de la Reina ens posa en el camí per assegurar tot això i més", va dir.





Després del discurs, hi ha un debat que durarà fins al final de la setmana i una votació a la Cambra dels Comuns, que hauria de tenir lloc la pròxima setmana. Encara que el discurs sigui finalment derrotat pels diputats, Johnson no està obligat a renunciar -l'última vegada que va passar, el 1924, el primer ministre va deixar el càrrec-. De fet, els eurodiputats i el Regne Unit esperen notícies del Consell Europeu de dijous i divendres. Sobre la base del que porti Johnson de Brussel·les, es determinarà el destí del seu Govern.





Si Boris Johnson vol convocar eleccions anticipades, necessita una majoria de dos terços dels parlamentaris per aprovar la mesura. Ja ho ha fet dues vegades.