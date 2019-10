El Govern britànic ha donat per fet que l'acord amb la Unió Europea perquè Regne Unit abandoni el bloc de manera ordenada el 31 d'octubre és "bàsicament impossible", tal com ha constatat aquest dimarts el primer ministre, Boris Johnson, en una conversa telefònica amb la cancellera alemanya, Angela Merkel.





Johnson i Merkel han parlat a primera hora del matí i, segons fonts de Downing Street, la cap del Govern d'Alemanya ha advertit que la possibilitat que la UE accepti les propostes presentades la setmana passada per Londres és "aclaparadorament improbable", informa la radiotelevisió pública BBC.





La cancellera li ha recordat el 'premier' britànic que una de les condicions perquè hi hagi acord és que precisament Irlanda del Nord romangui en la unió duanera en cas que les parts no aconsegueixin segellar un pacte específic per evitar la 'frontera dura' amb Irlanda.









La sortida de la unió duanera, així com el límit de quatre anys per permetre sense traves el comerç de béns, forma part del pla que Johnson va traslladar a Brussel·les la setmana passada per eliminar l'actual salvaguarda, coneguda pel terme 'backstop' a la argot comunitari. El primer ministre espera ara la resposta formal de Brussel·les, que ja ha expressat les seves suspicàcies.





Downing Street considera que el contacte entre Johnson i Merkel ha estat "aclaridor", en la mesura que evidència quina és la postura de cadascuna de les parts. "Les converses amb Brussel·les estan a punt de trencar-se, tot i que el Regne Unit ha fet un gran avanç", ha insistit l'oficina del primer ministre.





SEGUEIXEN ELS CONTACTES TÈCNICS A BRUSSEL·LES





Preguntada per si Brussel·les comparteix la idea que les negociacions estan a punt de fracassar, una portaveu comunitària s'ha limitat a apuntar que "les negociacions tècniques segueixen avui" i que continuaran els pròxims dies, amb l'objectiu de "donar a Regne Unit la oportunitat de presentar les seves propostes més en detall ".





La Unió Europea "no ha canviat" la seva posició respecte a que la seva prioritat és aconseguir un acord a temps que permeti un divorci ordenat, i per això els negociadors europeus "treballen dur".





En qualsevol cas, ha advertit la portaveu, els Vint no acceptarien "sota cap circumstància" canvis en l'acord que poguessin posar en perill els acords de pau de Divendres Sant o el Mercat Únic.





El negociador europeu per al Brexit, Michel Barnier, informarà aquest dimecres sobre els últims avenços al Col·legi de Comissaris, ha afegit la portaveu.





LONDRES DEFENSA LA SEVA POSTURA





Durant aquests últims dies, tant Johnson com altres membres del seu Govern han al·legat que el pla amb el qual Londres vol arribar a un nou acord i sortir amb garanties del bloc el proper 31 d'octubre suposa una "gran cessió" per part de Londres.





L'oposició, mentrestant, ha retret a Johnson que hagi presentat una proposta destinada al fracàs. El portaveu laborista per al Brexit, Keir Starmer, ha denunciat "un intent cínic de sabotejar les negociacions" i ha acusat el cap del Govern d'intentar eludir la seva responsabilitat per "no presentar un acord creïble".





Els partits opositors i un grup de 'tories' dissidents de la línia oficial aconseguir aprovar al setembre una llei per obligar Johnson a demanar una nova pròrroga si no hi ha cap acord abans del 31 d'octubre, però el primer ministre ha defensat en reiterades ocasions que no contempla aquesta possibilitat.





El número dos de l'Executiu, Michael Gove, ha reiterat aquest dimarts que "la principal prioritat" de Londres segueix sent "preparar el país per al Brexit el 31 d'octubre, amb o sense acord", segons l'agència Reuters.