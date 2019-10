Gairebé a meitat dels pediatres d'Atenció Primària haurà complert els 65 anys en 15 anys i la meitat d'ells en menys de 5 anys, segons adverteix la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària d'Atenció Primària (SEPEAP), que alerta que la taxa de pediatres que acaben la residència és insuficient per cobrir les jubilacions.









A Espanya hi ha 6.402 places de pediatres d'atenció primària i al voltant de la meitat estan ocupades per especialistes que han passat els 55 anys, recorden. Segons l'Enquesta sobre la situació del Metge d'Atenció Primària, elaborada per l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), l'any 2016, només un 33% dels pediatres d'AP eren menors de 45 anys, per la qual cosa s'estima que es necessitarà una mitjana de 240 pediatres nous cada any per cobrir les jubilacions d'aquesta dècada.





"Només a Astúries, el propi Servei Asturià de Salut reconeix que un de cada tres pediatres es jubilarà en els propers 6 anys i ni tan sols els pediatres que s'estan formant serien suficients per cobrir la xifra dels que es jubilaran --adverteixen-- . el servei gallec de salut ha aprovat que els pediatres es jubilin als 68 anys per poder dilatar el problema i intentar buscar alguna solució".





Entre els problemes que es troben els pediatres acabats de titular per exercir l'Atenció Primària i que els porten a triar un altre tipus de sortides professionals com treballar en hospitals, per a la sanitat privada o emigrar a l'estranger, estan "els mals horaris, la manca de substitució de companys durant les baixes o els pocs incentius per cobrir determinades places de menor atractiu per als joves".





La manca de coneixement de la tasca dels pediatres d'Atenció Primària és un altre dels problemes per cobrir les seves places. "En l'actualitat, els MIR que acaben Pediatria no trien exercir a primària perquè en part desconeixen la feina que es fa. Per tant, demanem augmentar les rotacions i, el resident que opti per Primària, pugui formar-se com a mínim durant sis mesos en un centre de salut", afirma Fernando García-Sala Viguer, president de la SEPEAP. Per a això la SEPEAP realitza tallers i cursos durant el seu Congrés perquè els pediatres MIR, que acudeixen en gran nombre al Congrés de la SEPEAP, puguin apropar-se a la pràctica de la professió.





Així mateix, denuncien "les condicions penoses de treball es viuen en tot l'àmbit de l'Atenció Primària. Fa un any els pediatres d'Atenció Primària van presentar 215.000 signatures al Ministeri de Sanitat per reclamar el dret de tots els nens a Espanya a rebre la mateixa atenció sanitària pel seu pediatre en el seu centre de salut". La SEPEAP també ha participat a través del Fòrum de Metges d'Atenció Primària a la sol·licitud de la millora de les condicions laborals dels professionals que constitueixen el servei més habitual i proper a la societat per a la millora del seu estat de salut i el servei es ha demostrat el més eficaç i econòmic per combatre els problemes de salut de la societat espanyola.