Planeta ven la filial francesa Editis per reduir el deute

L'editorial Planeta ha decidit vendre la seva filiar francesa Editis per tal de reduir el deute, que passa dels 1.250 als 630 milions d'euros.





Els comptes reflecteixen que la facturació ha caigut dels 2.500 als 1.800 euros, mentre que el benefici brut és d'uns 150 milions d'euros.





Els llibres suposen el 35 per cent del negoci; mentre que la formació, amb universitats on line i escoles, copen el 12 per cent.





El grosso correspon als mitjans de comunicació, amb un 52 per cent de la facturació.