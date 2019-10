Més de 130 ferits per les protestes després de la sentència de l'1-O

Les protestes per la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders sobiranistes van deixar un balanç aquest dilluns de 131 ferits registrats, la majoria a l'Aeroport del Prat de Barcelona.









Segons dades dels Mossos d'Esquadra va haver-hi 47 agents ferits en el conjunt de Catalunya com a conseqüència de les protestes del dilluns.





Els serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre in situ un total de 26 mossos i a 11 policies nacionals.





L'organització Alerta Solidària ha informat aquest dimarts que un jove de 30 anys ha perdut part dels testicles com a conseqüència d'una agressió per part de la Policia Nacional a la T1 del Prat, i demana imatges per a poder localitzar l'agent.









Segons ha informat aquest dimarts el Sem, els seus professionals van realitzar 131 assistències sanitàries, 115 a la T1 del Prat.





En total hi va haver 91 altes in situ i 24 trasllats sanitaris, un d'ells un lesionat ocular que va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), on finalment ha perdut l'ull.





La resta de ferits van ser vuit a Barcelona (set altes in situ i un trasllat sanitari); quatre a Maçanet de la Selva (altes in situ); tres a Lleida (una alta in situ i dos trasllats sanitaris) i una a Reus (alta in situ).





L'epicentre de les mobilitzacions de dilluns va ser l'Aeroport, on es van arribar a concentrar unes 8.000 persones, i en total es van produir tres detencions al Prat, Mataró (Barcelona) i Lleida.