Fixen el judici a l'anterior Mesa del Parlament del 28 de novembre al 4 de desembre

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluny a (TSJC) farà el judici per presumpta desobediència de l'anterior Mesa del Parlament els dies 28 i 29 de novembre, 3 i 4 de desembre, ha informat aquest dimarts.









En una diligència d'ordenació, el lletrat de la sala civil i penal del tribunal ha acordat realitzar el judici en aquests quatre dies en sessions de matí -que començaran a les 9 hores- i tarda -que començaran a les 16 hores-.





Seran jutjats per l'alt tribunal català els exmembres de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.





Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet i Boya s'enfronten a una petició de la Fiscalia d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte continuat de desobediència, perquè considera que presumptament van fer cas omís de les prohibicions del Constitucional, a més del pagament d'una multa de 30.000 euros.





Totes les parts en el judici es van reunir divendres al TSJC per fixar la data de les sessions, després que s'ajornés l'anterior data prevista -del 19 al 22 de novembre- per problemes d'agenda d'alguns advocats.





El TSJC també va inadmetre definitivament que siguin testimonis en el judici la portaveu de Cs al Congrés i expresidenta del partit al Parlament, Inés Arrimadas; el president del PP al Parlament en l'anterior legislatura Xavier García Albiol; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el que va ser president de SíQueEsPot Lluís Rabell, va informar divendres l'alt tribunal.





Sí que compareixeran com a testimonis en el judici -a petició de les acusacions- els exmembres de la Mesa José María Espejo Saavedra (Cs) i David Pérez (PSC), el exlletrat major del Parlament Antoni Bayona i el secretari general del Parlament, Xavier Muro, segons l'acte en el qual s'acorda l'admissió de proves per al judici.





DE GISPERT I BENACH





Altres testimonis seran els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach, l'exsecretari general del Parlament Pere Sol, i la lletrada Mercè Arderiu.





A petició de Mireia Boya declararan com a testimonis el diputat de la CUP Carles Riera, els exdiputats de la formació Eulàlia Reguant, Albert Botran i Gabriela Serra, el diputat d'ERC Ferran Civit, així com l'exdiputat de SíQueEsPot Albano Dante Fachin i els exdiputats de JxSí Lluís Llach i Antoni Castellà.