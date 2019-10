Publiquen les llistes definitives al 10-N sense els polítics condemnats

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat a primera hora d'aquest dimarts les candidatures definitives al Congrés i al Senat que concorreran a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, un cop han estat proclamades per les juntes electorals provincials.









En el llistat definitiu no figuren els sis candidats d'ERC i Junts processats en la causa del procés i que van resultar condemnats aquest dilluns pel Tribunal Suprem. La Junta Electoral Central (JEC) va decidir que no figurin ja en les candidatures per als comicis del 10 de novembre.





En concret, ERC havia presentat a Oriol Junqueras com a cap de llista al Congrés per Barcelona ja Raül Romeva com a candidat al Senat per la mateixa província. Per la seva banda, Junts va situar a presos del procés com a caps de llista al Congrés: Jordi Sànchez per Barcelona, Jordi Turull per Lleida, Josep Rull per Tarragona ja Joaquim Forn per Girona.





Els partits independentistes han decidit córrer llista i en lloc dels dirigents condemnats pel Suprem, figuren altres membres que anteriorment apareixien en llocs més endarrerits en la candidatura o, en el cas del Senat, com a suplents.





Les llistes electorals es van publicar dimecres passat tal qual van ser presentades davant les juntes electorals i, a partir d'aquí, es va obrir un termini per a esmenar errors i estudiar possibles recursos i impugnacions. En concret, es van presentar 1.289 candidatures (636 al Congrés i 653 al Senat).





En aquests dies, les juntes electorals han revisat si les llistes respecten la democràcia paritària (cap grup de sexe per sobre del 60% ni per sota del 40%) o si els extraparlamentaris han adjuntat els avals que es requereixen (les signatures d'almenys el 0,1% del cens de cada circumscripció).





El PP, el PSOE, Unides Podem, Ciutadans i Vox van presentar llistes en les 52 províncies, però també hi ha altres partits amb presència a totes o gairebé totes, com el Partit Animalista (Pacma), Retallades Zero, Per Un Món Més Just (PUM+J) i el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE).