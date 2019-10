Les incògnites de la readmissió del Reus a segona B

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha anul·lat la resolució de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) del passat mes de juliol que va decretar el descens del CF Reus Deportiu de Segona Divisió B a Tercera, en considerar que hi va haver "indefensió" i que no es va oferir al club "coneixement de la inadmissió de l'aval presentat".









"És innegable que la manca de notificació de l'acord d'inici de procediment sancionador amb tràmit d'audiència redunda en perjudici de l'entitat, li produeix indefensió i impossibilita l'exercici dels seus drets al no donar-li coneixement de la inadmissió de l'aval presentat i per tant inici del procediment ni del tràmit d'audiència i la seva possibilitat d'al·legar sobre això, vulnerant d'aquesta manera diversos dels drets essencials de tot procediment sancionador ", recull la sentència de l'organisme del passat divendres 11 d'octubre, a què ha tingut accés el mitjà de dret esportiu Iusport.





"La resolució dictada pel Secretari General de la RFEF es limita a afirmar la manca de constitució d'aval ia aplicar de forma automàtica i sense més motivació la conseqüència, sent únicament en l'informe emès en el present expedient, on afirma la falta de validesa de l'aval a més de la seva falta de presentació en original, la seva emissió en anglès, afirmant la seva no executabilitat ", afegeix.





A més, afirma que "la possibilitat d'al·legar i justificar el que al seu dret convingués" va haver de donar-se "en el si d'un procediment sancionador federatiu". "La seva absència és determinant de la nul·litat de la resolució per haver-se dictat sense seguir el procediment extraordinari, ni cap tipus de procediment amb la mínima constatació dels fets i la seva valoració per part de la RFEF i amb tràmit d'audiència a l'entitat, la qual que conforme reiterada doctrina constitucional, genera indefensió al CF Reus ", manifesta.





El 28 de gener, el Reus, que competia en aquest moment a Segona, va ser expulsat per Laliga durant tres anys del futbol professional i multat amb 250.000 euros per incomplir els pagaments dels salaris als seus futbolistes i el seu cos tècnic. Per la mateixa raó, la RFEF va denegar el 17 de juliol l'admissió de l'equip a Segona B per a la temporada 2019-20, implicant així el seu descens immediat a Tercera Divisió.





En aquella ocasió, el TAD, curiosament, va desestimar a l'agost la cautelar, una decisió que va obligar a l'entitat catalana a inscriure a Tercera. Al setembre, va ser expulsat de la competició en la quarta categoria del futbol espanyol pel deute acumulat amb la RFEF i per no comparèixer en els primers partits de lliga.





Paral·lel al 'viacrucis' del Reus, la RFEF va posar en venda, per 452.022 euros, la plaça deixada per l'equip a Segona B, que es va adjudicar el FC Andorra, propietat del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. "El misteri ara és saber què passa amb l'Andorra que ja ha començat a jugar en aquesta categoria. de fet en les respectives lligues que juguen tant el Reus com el Andorra ja fa vuit partits jugats i l'entrada o sortida d'algun d'ells complicaria molt la situació.