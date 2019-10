Nou vídeo del Govern espanyol per millorar la imatge internacional d'Espanya

El Govern espanyol ha difós aquest dimarts un nou vídeo de la seva campanya 'Spain, everybody's land' ("Espanya, la casa de tots") que té com a protagonista a sis estrangers residents a Espanya, entre ells una dona escocesa que, a més d'elogiar la qualitat de vida espanyola, afirma: "Catalunya i Escòcia són històries molt diferents, vull subratllar això".

MÉS INFORMACIÓ Espanya Global llança una campanya de vídeos sobre els èxits de la democràcia espanyola



Després del vídeo d'aquest dilluns, en què diversos ministres elogiaven la democràcia espanyola en diferents idiomes, les protagonistes del nou vídeo són "històries reals" relatades en anglès per part de sis ciutadans que apareixen identificats pel seu nom i la bandera del seu país, l'escocesa en el cas de Dawn, la dona que obre el muntatge de poc menys de dos minuts.



"Els espanyols tenen més respecte els uns pels altres quan parlen de política, això mai passaria a Escòcia", afirma aquesta professora d'anglès, que també defensa la qualitat de la sanitat a Espanya: "Els espanyols solen queixar-se dels serveis sanitaris i jo els dic 'calleu, no teniu de què queixar-vos'", fa broma.





El vídeo va alternant intervencions de tots els participants. Soizic, analista política de nacionalitat francesa, diu que "Espanya és un país extremadament democràtic" i relata que ella ha viscut en una dictadura: "La gent que critica Espanya com no democràtica no sap el que és una dictadura".



"Pots acudir a les forces de seguretat i saps que et van a ajudar", diu Aline, traductora mexicana que assegura que ara mateix no canviaria Espanya com a lloc per viure per cap altre lloc.



El vídeo recull també les opinions Marissa, nord-americà que elogia el cost i l'accessibilitat de l'educació; Andreas, alemany que valora el acollidors que són els espanyols amb els estrangers i la qualitat de vida, i Jonas, suec: "Crec que el sistema democràtic a Espanya funciona bastant bé".



L'enregistrament està sent difosa en el compte de Twitter oficial del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el de la Secretaria d'Estat d'Espanya Global, i se suma, així, als esforços del Govern espanyol per defensar la qualitat de la democràcia espanyola a l'exterior i tractar de frenar qualsevol intent de l'independentisme d'estendre la seva visió de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 'procés'.