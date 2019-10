El Banc de Sang crida a donar sang per les reserves baixes després de l'estiu

El Banc de Sang i Teixits ha cridat els catalans a donar sang aquesta setmana davant les reserves de sang baixes, després d'un final d'estiu i setembre amb més donacions que les habituals, i d'haver hagut de reubicar campanyes de donacions a universitats per les mobilitzacions programades en aquest àmbit.





Ho han explicat fonts de la institució, que han detallat que actualment hi ha reserves de sang per a sis dies, mentre que l'òptim és tenir per a nou dies --cada dia els hospitals fan servir unes 1.000--, però han afegit que la situació no és alarmant.









Coincideix amb que dissabte passat va ser dia festiu i que dilluns va ploure, dues circumstàncies en què solen baixar una mica les donacions de sang, tot i que han afegit que no hi ha manera de saber si hi ha persones que van deixar de donar sang per assistir a protestes aquest dilluns, quan es van recollir unes 600 donacions enfront de les 700 habituals en un inici de setmana, i enfront de les 900-1.000 òptimes.





Les donacions han de ser "com una pluja fina" al llarg dels dies, ja que la sang i els seus components caduquen i no és útil que es donin donacions en massa, sinó que és millor que siguin esglaonades.





Si bé les reserves globals són de sis dies, la situació varia segons el tipus de sang: la AB- és la que està en pitjor situació, amb reserves per només un dia, i la segueix la B- amb dos dies i l'A- amb tres, mentre que hi ha per a quatre dies amb les de 0+ i 0-, i les que tenen millor salut són les d'AB+ (cinc dies), A+ (nou) i B+ (onze), sent els tipus més habituals.