Fins al 30 per cent dels pacients que han patit un ictus segueix ignorant com actuar per evitar un nou episodi cerebrovascular, segons una enquesta realitzada dins de la campanya de sensibilització de l'associació Freno al Ictus.





Així ho revelen els resultats d'una enquesta desenvolupada amb la col·laboració de 30 unitats d'ictus d'hospitals espanyols i hi han participat 400 persones, dels quals 241 eren pacients i 149 cuidadors. L'objectiu ha estat determinar el nivell de coneixement en la població espanyola sobre l'ictus, els factors de risc, quins són els símptomes i signes d'alarma, quina ha de ser l'actitud davant els mateixos i les mesures de prevenció.









El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Aliança BMS Pfizer, s'engloba dins d'una Campanya de sensibilització liderada per Freno al Ictus, amb el suport institucional de l'Institut de la Dona, l'aval científic de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) , la Fundació del Cervell i el suport del Grup d'Estudi de Malalties Cerebrovasculars de la SEN i IBM.





Els resultats de l'enquesta han estat presentats per la presidenta de l'Associació de la Premsa, Victòria Prego, que ha revelat que ella mateixa va patir un ictus. "Aquest assumpte té una importància cabdal i es tracta d'un tema molt important per a les dones espanyoles. La lluita contra el temps és cabdal per frenar els efectes d'un ictus, entre morir i quedar depenent hi ha una gran diferència. Hi ha la necessitat de prevenir a la població sobre aquest problema i insistir en el fet que hi ha maneres de prevenir la malaltia", ha expressat.





La coordinadora del Grup Estudi de Malalties Cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), María Alonso de Leciñana, ha destacat les diferències en els resultats entre homes i dones. "Hi ha diferències en el perfil de risc, etiologia i evolució de l'ictus entre dones i homes que es deuen a les diferències biològiques. L'ictus és més greu en les dones i suposa la primera causa de mort", ha indicat.





El sondeig, que ha revelat que la major part dels pacients no té estudis primaris ni tampoc els cuidadors, reflecteix que a Espanya hi ha un mal coneixement sobre l'ictus a la població, ja que, fins i tot després de patir un 12 per cent dels enquestats no saben el que és un ictus. Així, el 62 per cent dels enquestats van informar tenir un coneixement baix o molt baix de la malaltia, sent menor el desconeixement en les dones (60%) que en els homes (65%).





De la mateixa manera, 1 de cada 4 enquestats seguien tenint un coneixement baix o molt baix després de patir-lo. En general, el grau de reconeixement de l'ictus i els seus factors de risc és millor entre les dones que entre els homes, només un 2 per cent de les dones desconeix els símptomes respecte del 4 per cent de desconeixement dels homes.





Quan se'ls va preguntar als enquestats sobre les accions a seguir davant un ictus, es mostra que només dos de cada 3 pacients sol·licitaria atenció urgent davant un ictus; el 66 per cent va respondre que cridaria a emergències, enfront de l'1 per cent que esperaria que es passessin els símptomes.





Els factors de risc més destacats són la hipertensió, la fibril·lació auricular, el sedentarisme i la diabetis. D'aquests factors de risc, el millor conegut és la hipertensió arterial que es reconeix com a factor de risc per un 90 per cent dels enquestats. No obstant això altres de gran importància com la fibril·lació auricular no és conegut per 2 de cada 3 enquestats (60%). En aquest sentit, s'observa que les dones tenen un millor coneixement sobre els factors de risc.





MÉS SEQÜELES PER A LES DONES





Després de l'ictus les dones tenen pitjor estat de salut percebuda i pitjor qualitat de vida, amb més seqüeles per realitzar les seves tasques quotidianes que els homes. Un 47 per cent dels enquestats van manifestar sentir-se ansiosos o deprimits, i un 48 per cent experimentava dolor o malestar.





Això reflecteix, possiblement, la major gravetat i pitjor evolució dels ictus entre les dones que pateixen més seqüeles després de la malaltia. Només el 17 per cent de les dones s'han reincorporat a l'activitat laboral, i entre les cuidadores aquesta xifra puja a un 38 per cent.





Respecte a la qualitat de vida, aproximadament la meitat dels pacients enquestats no seguien les recomanacions generals sobre hàbits de vida saludable (activitat física, dieta, sobrepès, consum de tabac i alcohol) abans de l'ictus. Tot i que els hàbits de vida milloren després de l'ictus, fins a 1 de cada 3 pacients segueixen sense adquirir els hàbits recomanats.





Per la seva banda, el president de l'Associació Freno al Ictus, Julio Agredano, ha destacat la poca visibilitat d'aquesta malaltia. "L'ictus és un gran desconegut per a la societat i té molt poc impacte social. No obstant això, produeix tres vegades més de mortalitat que el càncer de mama", ha indicat. També ha recordat que es tracta d'una malaltia altament prevenible. "El 90 per cent dels casos d'ictus són prevenibles, atès que tenen a veure amb l'estil de vida. Si es pateix un ictus, cal trucar al 112, abans de portar el pacient a l'hospital", ha afegit.





El secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, ha qualificat a l'ictus com un problema de salut "de primer ordre", sent una de les principals causes de discapacitat adulta. "Molts dels pacients que el pateixen desenvolupen importants seqüeles que els limiten en la seva vida diària. No només causa gran patiment als familiars sinó que també suposa un important llast per a l'economia", ha valorat. Així, ha indicat que aproximadament el 7 per cent de les morts es produeixen a causa d'una malaltia cerebrovascular, tot i que gràcies al desplegament assistencial ha hagut una disminució de la taxa de mortalitat a la meitat.