L'índex de victimització a Barcelona --els ciutadans que perceben que han estat víctimes d'un o més fets delictius-- se situa en el 31,8%, 6,2 punts més respecte a l'any anterior i el valor més alt de la sèrie , iniciada el 1983.





Segons els resultats de l'Enquesta de Victimització 2019 de l'Ajuntament, l'índex de fets delictius --el nombre de delictes que han passat per cada 100 barcelonins-- també ha escalat fins al 85,7%, 31,1 punts més, unes xifres negatives que arriben en ple debat sobre la seguretat a la ciutat.









En relació als districtes, l'Eixample és on es produeixen més delictes (25%), seguit de Ciutat Vella (21%), Sant Martí (16,5%), Sants-Montjuïc (10,1%), Sarrià-Sant Gervasi (6,9%), Sant Andreu (5,7%), Gràcia (4,6%), Nou Barris (4%), Les Corts (3,4%) i Horta-Guinardó (2,8%) .





No obstant això, la ràtio de localització dels delictes segons el districte --que indica els fets de victimització ocorreguts per cada 100 habitants- situa Ciutat Vella com la zona més delictiva (191%), per davant de l'Eixample (85,3 %).





VICTIMITZACIÓ PER GÈNERE





L'enquesta també assenyala que l'índex de victimització és més gran entre les dones (32,7%) que els homes (30,8%), i els delictes consumats (25,3%) igualment superen als no consumats --com els intents de robo--, que arriben al 17,3%.





El 23,8% dels enquestats afirma haver estat víctima d'un delicte relacionat amb la seguretat personal (+5,3 punts); el 9,3% per la seva vehicle (2,1); el 4,6% en el seu domicili (+1,2); el 0,9% en la seva segona residència (-0,2), i el 1,2% a la seva botiga o negoci (+0,6).





Dins dels delictes contra la seguretat personal, destaquen els robatoris de bosses i carteres (9,9%) i l'intent de robatori de bosses i carteres (9,3%), seguits de l'intent de robatori de mòbil (4,7% ); intimidacions, coaccions i amenaces (4,3%) i robatoris de mòbil (4%), entre d'altres.





Segons l'enquesta, la majoria dels delictes es produeixen en carrers transitats (23,8%), estacions de transports públics (20,1%), carrers amb poca gent (14,8%), trajectes en transport públic (12, 2) i en bars i restaurants (4,2%).





VEHICLES I DOMICILIS





Entre els resultats també destaca l'augment de robatoris d'accessoris del vehicle i d'objectes de l'interior dels mateixos, així com l'increment de robatoris de motos, i també s'observa un creixement d'intents de robatori en domicilis, que han passat de l'1, 8% el 2017 a 2,8% el 2018.





Les persones que asseguren haver denunciat els fets delictius són el 18,4%, i el 71,1% dels que no ho han fet consideren que la policia pot fer poc davant del delicte; el 60,7% perquè confia poc en la justícia; el 53,9% perquè veu complicat denunciar, i el 40,7% perquè confia poc en la policia.





L'enquesta ha realitzat 1.049 entrevistes a barcelonins majors de 16 anys entre els dies 3 de juny i 23 de juliol de 2019, una mostra que és proporcional a la població segons el Padró municipal d'habitants.





PERCEPCIÓ





El 46,9% dels barcelonins creu que la seguretat a la ciutat ha empitjorat, una percepció que puja a 22,6 punts percentuals, mentre que el 34,7% creu que segueix igual i el 8,9% que ha millorat.





A més, baixa la valoració dels cossos policials que actuen a la ciutat: els Mossos d'Esquadra passen d'una nota mitjana de 7,1 el 2017 a un 6,8 el 2018, i la Guàrdia Urbana d'un 6,6 a un 6,3.