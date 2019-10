Més de 50 detinguts i 125 ferits pels disturbis de dimarts contra la sentència de l'1-O

Les protestes viscudes durant aquest dimarts i la matinada del dimecres a Catalunya han deixat 72 agents ferits i 51 manifestants detinguts, segons ha informat el Govern.





Segons aquest balanç provisional, 54 Mossos i 18 agents de Policia Nacional han resultat ferits, en el cas de la policia autonòmica alguns agents sofreixen "fractures i lesions de consideració". Així mateix, quatre furgonetes dels Mossos han estat inutilitzades.

A més, 51 persones han estat detingudes en les últimes hores, 29 d'elles en les manifestacions de Barcelona, 14 a Tarragona i vuit a Lleida.





L'Executiu informa que s'han produït 157 barricades amb fogueres a la ciutat de Barcelona i les labors de neteja aquest matí provocaran corts de calçada als carrers centrals de la ciutat. Els carrers principals del centre, romanen tallades per destrosses.





Les protestes van deixar un balanç aquest dimarts de 125 ferits, la majoria a Barcelona.





Segons ha informat aquest dimecres el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), els seus professionals van realitzar 24 assistències sanitàries a la ciutat de Barcelona, amb 66 altes in situ i cinc trasllats.





A Lleida, van realitzar 15 assistències amb 14 altes in situ i un trasllat; a Gurb (Barcelona) 14, amb 13 altes in situ i un trasllat; i a Tarragona 11 amb sis altes in situ i cinc trasllats.





A Girona, el Sem va atendre set persones (cinc altes in situ i dos trasllats); a Sabadell (Barcelona) va haver-hi una alta in situ i un trasllat, i a Mollet del Vallès (Barcelona) dues altes in situ.





Les protestes per la sentència van deixar un balanç el dilluns de 131 ferits registrats, la majoria en l'Aeroport de Barcelona.









Més de la meitat de detencions (13) s'han donat a Tarragona, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.





La resta s'han produït a Lleida (8), Barcelona (3) i a Sabadell (Barcelona), amb 1 detingut.





FOGUERES A L'EIXAMPLE





Uns 400 manifestants han avivat fogueres en zones com al passeig de Gràcia i el carrer Diputació de Barcelona durant la nit de dimarts a dimecres, mentre criden 'Visca Catalunya' i 'Els carrers seran sempre les nostres'.





Han arrossegat contenidors i tanques cap a les fogueres, que han arribat a una altura d'uns quatre metres cremant alguns arbres.





SABOTATGE AL AVE





L'AVE que realitza el trajecte Barcelona-Girona i Figueres (Girona) ha estat interromput el matí d'aquest dimecres després que el cable de fibra òptica hagi estat tallat en una acció que Adif i Moncloa han etiquetat de "sabotatge".





Segons ha informat Adif, tot apunta que el cable ha estat tallat intencionalment perquè "es pot trencar per una incidència no relacionada amb una acció humana, però no tallar", i els seus passatgers han estat redirigits a trens de Mitja Distància, ha informat Renfe.





Els tècnics d'Adif estan treballant per solucionar l'incident, tot i que expliquen que es troben amb el contratemps de no poder arribar amb tren fins a la zona i traslladar el material necessari per arreglar-ho.





L'AVE Barcelona-Girona va estar paralitzat el dilluns per danys causats en la infraestructura per barricades de manifestants que protestaven contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.





Dimarts també es va suspendre a primera hora del matí després que es tallés amb una motoserra un arbre proper a la via i es llancés a la catenària, però es va reprendre passades les 11.30 hores del matí.





ALTRES INCIDÈNCIES





A més, des de l'inici del servei la crema de pneumàtics a la zona de vies entre Canet i Sant Pol (Barcelona) han causat danys i han provocat la interrupció del servei en aquest tram fins a les 6.50 hores, el que ha afectat les línies R1 i RG1 de Rodalies.





També s'ha interromput a primera hora el servei entre Mollerussa (Lleida) i Lleida per "actes vandàlics en la infraestructura", ha explicat Renfe, però ha estat reprès passades les 7.15 hores.