Sindicats de Mossos critiquen la manca de suport del conseller Buch després de la sentència del procés

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra han lamentat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no hagi mostrat suport públicament als agents de les unitats antiavalots i han criticat les condicions de treball dels agents durant les protestes d'aquesta setmana contra la sentència l'1-O.









El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha criticat les accions violentes de manifestants contra policies, i apel·lant a la Generalitat, a la Conselleria d'Interior i el conseller Miquel Buch, ha dit: "On esteu? On és la vostra defensa cap a Mossos? Mentre companys es juguen el físic, vostès ni una paraula de suport".









El sindicat USPAC ha coincidit en un tuit a reclamar el suport institucional del Govern i la Conselleria d'Interior, a més d'una "denúncia pública contra els violents", i també ha demanat una millora del material de les unitats Arro.









A més, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha informat que ha dirigit una carta al director general de Mossos, Pere Ferrer, sobre "els abusos que s'estan duent a terme en matèria horària i de descans, incloent la manca absoluta de intendència "per als agents de servei.





En un comunicat aquest dimecres, el sindicat SAP-Fepol ha criticat que els agents de les unitats antiavalots han passat dilluns i dimarts "aguantant llargues jornades de treball, suportant una exposició severa a rebre llançaments i atacs" i que una cinquantena han resultat ferits.





També han reclamat millorar el material de les unitats: "Cascos caducats, armilles anti-trauma desfasades per un ús excessiu que ja no protegeixen, falta d'eines que no eviten el cos a cos i Arro sense colzeres són alguns exemples", detalla el comunicat.