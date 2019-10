El Govern central assegura que els aldarulls contra la sentència estan coordinats per grups violents

El Govern de Pedro Sánchez ha assegurat aquest dimarts a última hora que els incidents a Catalunya estan sent coordinats per grups que utilitzen la violència al carrer per trencar la convivència.













En un comunicat remès a última hora d'aquest dimarts, l'Executiu ha asseverat que és evident que els disturbis no estan sent provocats per "un moviment ciutadà pacífic", sinó que estan coordinats "per grups que utilitzen la violència al carrer per trencar la convivència a Catalunya".





En aquest sentit, des del Govern central han assenyalat que "una minoria està volent imposar la violència als carrers de les ciutats catalanes, especialment Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida" després de conèixer la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els líders del Procés.





Així mateix, des de Moncloa han dit que "la violència d'aquesta nit està sent generalitzada en totes les protestes" i que "grups violents de manifestants han atacat les seus de les subdelegacions" del Govern a Tarragona, Girona i Lleida, "i estan provocant destrosses i actes vandàlics en altres localitats catalanes".





Davant d'aquesta situació, el Govern estatal ha deixat clar que el seu objectiu "serà en tot moment garantir la seguretat i la convivència a Catalunya, i ho farà si cal seguint el seu compromís de fermesa, proporcionalitat i unitat".





Finalment, l'Executiu ha volgut "reconèixer la tasca de les forces i cossos de seguretat d'Estat, alguns dels agents han resultat ferits en els disturbis", i ha valorat "de manera molt positiva la coordinació i treball conjunt entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil".