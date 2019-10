Sánchez trasllada a Casado, Rivera i Iglesias la seva "fermesa" en garantir la seguretat a Catalunya

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha assenyalat que transmetrà aquest dimecres a PP, Ciutadans i Unides Podem seva "determinació de garantir la seguretat amb fermesa i proporcionalitat" a Catalunya, després dels disturbis viscuts aquest dimarts a les protestes contra la sentència del procés.









Sánchez es reuneix bilateralment al llarg del dia amb els líders dels tres principals partits de l'oposició, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), i Pablo Iglesias (Unides Podem).





La reunió amb el líder del PP és a les 12:00 hores del migdia, amb el dirigent de Podem a les 17.00 hores i amb el de la formació taronja, a les 19:00 hores.









"Avui em reuniré amb els dirigents de PP, Ciutadans i Unides Podem per transmetre'ls la determinació del Govern de garantir la seguretat, amb fermesa, proporcionalitat i unitat", assegura el president en funcions en el seu perfil oficial a Twitter.





Així mateix, ha expressat la seva condemna "rotunda" als episodis violents d'aquest dimarts. "Ferm i rotunda condemna a la violència que busca trencar la convivència a Catalunya", ha afegit en aquest apunt, en què mostra "tot el seu suport" a les Forces i Cossos de Seguretat.





PABLO CASADO





Casado ha instat Sánchez que la Fiscalia General de l'Estat actuï "immediatament" contra el president de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, i altres càrrecs de l'Executiu català per "incitar els desordres públics i la desobediència" i "participar en aquest mateix moment en el sabotatge" d'infraestructures de l'Estat, com el tall de carreteres per les denominades 'marxes per la llibertat'.





En roda de premsa després de la seva reunió amb Sánchez, Pablo Casado ha reclamat també que la Fiscalia actuï ja contra els CDR i el moviment Tsunami Democràtic, i que el Govern enviï a Torra un requeriment perquè compleixi amb les seves obligacions constitucionals, pas previ per a aplicar després l'article 155 de la Constitució.





"Surto amb preocupació que la imprevisió ha sobrepassat a Pedro Sánchez. Compta amb tots els mecanismes dels instruments de l'Estat de Dret per a fer front a l'escalada de violència inadmissible", ha afegit el líder del PP, que ha exigit a Sánchez si vol ser "creïble" que trenqui els seus pactes a Catalunya amb Junts o ERC en diverses institucions.