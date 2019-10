Boris Johnson demanarà un ajornament del Brexit si no hi ha acord el 16 d'octubre

El Govern britànic demanarà un ajornament de la data de sortida de la Unió Europea (UE) si, fins al dissabte (19 d'octubre), no ha aconseguit arribar a un acord per Brexit amb els seus socis europeus. Aquesta informació va ser confirmada aquest dimecres pel ministre de Brexit, Stephen Barclay, i arriba després de diverses setmanes d'especulacions sobre si l'executiu compliria o no amb la llei Benn, el que va obligar a aquest ajornament per evitar l'escenari de no arribar a un acord.





"Puc confirmar, com el Primer Ministre ha dit repetidament, que el Govern complirà amb la llei", va dir Barclay en una audiència parlamentària a la Cambra dels Comuns, quan se li va preguntar si l'Executiu de Boris Johnson té o no la intenció de complir amb la llei Benn. "Confirmo que el Govern respectarà el que va escriure en aquesta carta", va afegir, referint-se a la carta del Govern presentada davant el tribunal, per demostrar que complirà amb la llei.





La qüestió es va debatre en els tribunals després que els membres de l'oposició del parlament es presentaran davant els tribunals per por que el primer ministre no complís amb el que el Parlament havia determinat, després dels comentaris de Boris que preferia estar "mort en una rasa "en lloc de demanar un ajornament de la data de sortida de la UE.





No obstant això, després que el govern presentés aquesta carta al tribunal comprometent-se a seguir la llei Benn, el tribunal va dictaminar que no seria necessari forçar la mà de l'executiu, ja que considera que està disposat a complir amb la legislació -informació ara confirmada per Barclay als parlamentaris-.