El negociador del Brexit pensa que és possible un nou acord "aquesta setmana"

Un acord amb el Regne Unit per aconseguir una sortida amistosa britànica de la Unió Europea (UE) podria ser "possible aquesta setmana", va dir dimarts a Luxemburg el negociador de la UE Michel Barnier.

"Les converses van ser intenses durant el cap de setmana i ahir [dilluns], i encara que cada vegada sigui més difícil, per ser franc, encara és possible arribar a un acord aquesta setmana", va dir Barnier quan va arribar a Luxemburg per informar els ministres d'Afers Europeus sobre el tema abans de la cimera europea dels dies 17 i 18 d'octubre.





"Encara és possible trobar un acord. Per descomptat, un acord d'aquest tipus hauria de funcionar per a tothom, per al Regne Unit i per a la UE. És hora de convertir les bones intencions en un text legal", va afegir Barnier en un breu comunicat de premsa.





Amb la data del Brexit, la sortida del Regne Unit de la UE prevista per al 31 d'octubre, Brussel·les i Londres van decidir intensificar els contactes després que dijous passat es celebrés una reunió entre el primer ministre britànic Boris Johnson i el primer ministre irlandès Leo Varadkar que permetria, segons ells, veure "un camí" cap al consens.





Johnson va dir als seus ministres aquest diumenge que "encara queda molta feina per fer" per arribar a un acord.





Els plans de Johnson de substituir la polèmica salvaguarda per evitar una frontera física a l'illa d'Irlanda després que el Brexit -un obstacle per a l'aprovació d'un pacte- fossin rebutjats inicialment per Dublín i Brussel·les, però sembla que ha estat possible fer concessions que promouen el consens.





La UE ha insistit davant el Govern britànic a que qualsevol alternativa a aquesta salvaguarda ha de ser "legalment operativa" i assolir els mateixos objectius: no construir una frontera física entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda, mantenir la cooperació entre el nord i el sud de l'illa i la integritat del mercat únic.