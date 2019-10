L'organització nacional representativa de les petites i mitjanes empreses de transport per carretera, Fenadismer, ha alertat que el bloqueig de carreteres a Catalunya arran de la sentència del 'Procés' posa en perill l'exportació diària de més de 20.000 tones de mercaderies cada dia.





L'associació de transportistes ha exigit al Govern d'Espanya que garanteixi la lliure circulació de persones i mercaderies, així com la seguretat dels transportistes i els seus vehicles, ja que el bloqueig ocasiona "gravíssims perjudicis a l'activitat del transport per carretera i a l'activitat econòmica nacional".









"Sense perjudici de respectar el dret constitucional a la lliure manifestació, això no pot suposar conculcar altre dret fonamental com és el de la lliure circulació de persones i de mercaderies per tot el territori nacional, que està emparat tant per la Constitució com pel Tractat de la Unió Europea", defensa l'associació.





No obstant això, els talls duts a terme per les manifestacions han bloquejat, entre d'altres, l'autopista AP-7, que recorre la comunitat de sud a nord i que és la connexió principal amb la resta de la Unió Europea per a les exportacions espanyoles.





De fet, Fenadismer recorda que gairebé el 60% de les mercaderies espanyoles amb destinació a Europa transportades per carretera utilitzen aquesta carretera de sortida, el que suposa més de 20.000 tones diàries de mercaderies, principalment productes agrícoles, mercaderia general, hidrocarburs i productes siderúrgics i de construcció.





A més, l'associació recorda que hi ha el risc que, si persisteix aquests bloquejos, els destinataris de les mercaderies optin per adquirir els productes en altres mercats nacionals, provocant així un forat en l'economia espanyola.





Així mateix, les mobilitzacions en altres vies principals estarien afectant "greument" els fluxos interregionals de mercaderies en transport per carretera entre Catalunya i la resta de comunitats autònomes, especialment amb Aragó i la Comunitat Valenciana.





Per tot això, Fenadismer, juntament amb les restants associacions que componen el comitè nacional de transport per carretera, en la reunió celebrada aquest dimecres 16 d'octubre, ha acordat dirigir-se al Govern per transmetre la seva condemna i preocupació per les conseqüències que les mobilitzacions estan ocasionant al sector del transport per carretera i exigir que es garanteixi la lliure circulació per les carreteres a Catalunya.