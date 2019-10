La patronal del transport internacional per carretera condemna els talls de carreteres a Catalunya

L'Associació del Transport Internacional de Carretera (Astic) s'ha posicionat "en contra dels atacs a les vies de comunicació a mans de grups com els CDR", condemnant així el tall de carreteres dut a terme aquest dimarts a Catalunya com a resposta a la sentència del 'procés'.





Per a la patronal, el transport de mercaderies per carretera és un sector "estratègic i vertebrador de l'economia nacional", de manera que avisa que aquesta inactivitat "forçada" provocarà "greus conseqüències a les exportacions i importacions espanyoles --dos terços d'elles circulen per la frontera de Girona--, a més de fer mal a la pròpia activitat econòmica de Catalunya".

L'associació adverteix, així mateix, del "cansament" dels seus empresaris i dels conductors professionals per aquest tipus de bloquejos, que ja han patit recentment en aquestes mateixes carreteres oa França, amb motiu de les protestes que durant mesos van dur a terme els anomenats 'Gilets Jaunes' (armilles grogues).









"No només danyen l'activitat econòmica i el benestar de les nostres empreses i la dels nostres clients, sinó que realment aquests talls es converteixen en veritables preses d'ostatges dels nostres conductors, forçats a trencar les seves rutes quan únicament estan complint amb el seu deure professional", assenyala el director general de Astic, Ramón Valdivia.





Per això, creu "fonamental" que les autoritats regionals de Catalunya i el Govern espanyol donin suport "fermament i amb rapidesa la llibertat de moviments de tots", en particular l'activitat de les empreses de transport nacional i internacional per carretera", ja que, en cas contrari, avisa que "es van a col·lapsar els fluxos d'exportacions i importacions amb desastroses conseqüències per a l'economia".