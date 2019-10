El sector econòmic demana diàleg després de la sentència del procés

El Cercle d'Economia ha manifestat aquest dilluns el seu respecte per la decisió de la justícia, sense abstreure de la càrrega emocional, i ha considerat la sentència com un punt d'inflexió a partir del qual la política ha d'assumir "el seu paper insubstituïble en la reconducció de la crisi".









En un comunicat, en què ha recordat el seu compromís a favor d'una sortida política basada en el diàleg, dins la legalitat i en defensa de l'autogovern català, ha assegurat que aquesta nova etapa exigirà el "compromís de tots" per consensuar una proposta que reuneixi la majoria de la ciutadania.





"És el moment, doncs, per reiniciar el diàleg institucional amb la voluntat de protegir, dignificar i reforçar l'autogovern de la Generalitat", ha considerat.





Ha advocat per un diàleg des del respecte a la legalitat, el respecte ideològic i la pluralitat política i que ha considerat més necessari que mai: "És el moment de fer política en majúscules".





El Cercle ha fet una crida a la serenitat, i ha dit que, respectant el dret a la manifestació i la plena llibertat d'expressió, s'oposa a posicions que promoguin la desobediència o la paralització de l'activitat econòmica.





El Consell de Presidents del Consell General de Cambres de Catalunya ha instat aquest dilluns els representants de les institucions a "reiniciar vies de diàleg efectiu com a millor resposta de país" a la sentència del Tribunal Suprem.





En una declaració institucional, també ha demanat buscar acords i garanties amb el Govern central per "trobar una sortida a l'actual carreró sense sortida".





Ha considerat que els líders independentistes van exercir drets fonamentals reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, "i en la mateixa Constitució espanyola", i van complir amb un mandat democràtic sorgit de les urnes, de manera que els correspondria una sentència justa absolutòria.





Ha indicat que les cambres de comerç no poden quedar indiferents davant d'aquesta situació, i malgrat no donar suport a un 'atur de país', ha avançat que respectarà una "resposta majoritària de la ciutadania sempre que sigui en un context de defensa no violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals col·lectius".





"La judicialització de la política que ha viscut i viu el nostre país, la manca de seguretat jurídica i la inestabilitat econòmica que d'això es deriva, perjudiquen el teixit empresarial", ha lamentat.





CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA





El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha lamentat aquest dilluns que la sentència del procés dictada pel Tribunal Suprem no sigui absolutòria, i ha demanat la llibertat dels líders independentistes empresonats.





"Demanem la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats. Fins que això no sigui així, considerem que no estem en un país democràtic normal".





S'ha mostrat convençut que la situació actual comportarà accions de la societat civil que afectaran l'economia, i ha insistit que com a president del Consell General de Cambres de Catalunya entén aquestes mobilitzacions, tot i que no donarà suport a l'"aturada de país".





PIMEC





Pimec ha assegurat que la condemna als líders independentistes, amb penes de fins a 13 anys, "no ajudarà a resoldre el conflicte polític, al contrari", i ha afirmat que el seu comitè executiu es reunirà aquest dimarts per analitzar amb detall la sentència.





En un comunicat, ha reiterat la seva petició a institucions i partits polítics catalans actuar amb més perspectiva i grandesa que mai, i ha considerat que "el respecte, el diàleg i la cooperació entre les diferents opcions és imprescindible".





Ha afirmat que Pimec treballarà per garantir l'estabilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic i empresarial, i s'ha habilitat un servei d'assessorament als seus associats per a "la gestió dels conflictes laborals que puguin sorgir" arran de les mobilitzacions.





BBVA





BBVA Research constata "certa recuperació" a Catalunya des de l'impacte produït pel referèndum celebrat en 1 d'octubre de 2017, si bé avisa que encara "no s'ha compensat" la pèrdua d'afiliació, tot i que la tensió s'ha mantingut "reduït" fins aquest moment.





Així ho ha assenyalat l'economista en cap del Grup BBVA i director de BBVA Research, Jorge Sicília, en la presentació de l'informe 'Situació Espanya', en ser preguntat sobre les possibles conseqüències que podrien derivar-se d'un nou augment de la tensió política a Catalunya com conseqüència de la sentència del procés dictada pel Suprem, sobre el que no s'ha pronunciat.





"Anirem valorant el que passi quan passi", s'ha limitat a dir Sicília, que ha indicat que "se segueix veient el mateix que en els últims trimestres" i ha explicat que l'efecte "fort" derivat de l'1-O es va produir a finals de l'any 2017 ia principis de l'exercici 2018.





Des de llavors, ha assegurat, s'ha produït "certa recuperació" que "no ha compensat aquesta pèrdua". No obstant això, Sicília ha apuntat que, amb dades fins al setembre, s'ha mantingut "reduïda" la tensió i l'evolució de la sèrie en termes sintètics d'afiliació ha estat "relativament semblant". "En els últims trimestres el comportament ha estat més o menys semblant", ha insistit.





L'any passat BBVA Research va calcular que la incertesa derivada de la tensió política a Catalunya podria restar entre una i tres dècimes al creixement de la regió.