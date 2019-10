Metges de primària denuncien l'"inadmissible" augment d'agressions que estan patint

El Fòrum de Metges d'Atenció Primària (AP) ha denunciat que les agressions a facultatius i altres professionals sanitaris "ja estan arribant a un nivell inadmissible". Així, asseguren que les denúncies que s'arriben a cursar "són només la punta de l'iceberg, i que els insults i amenaces estan ja a l'ordre del dia".





"La situació actual que viu l'Atenció Primària és ja insostenible, cosa que no resulta estrany davant la passivitat demostrada per l'Administració", assenyala a través d'un comunicat el Fòrum, que agrupa les principals societats científiques i associacions de metges que treballen en aquest nivell assistencial.









Segons adverteixen, si la situació persisteix "hi ha la possibilitat d'haver d'acabar tancant centres d'atenció". "No és difícil imaginar, si això continua a aquest ritme, que en un temps breu vegem consultoris tancats per falta de professionals que fugen de la inseguretat, centres de salut amb seguretat privada contractada pels mateixos professionals o augment de baixes en professionals per les agressions. És a dir, uns professionals amb por i completament abandonats", alerten.





Per al Fòrum, la solució ha de passar per un doble enfocament. Primer, que les administracions "assumeixin la seva responsabilitat en garantir la seguretat dels seus professionals, aplicant de forma urgent i contundent mesures tècniques per a la protecció dels mateixos". "Però també ha de donar la cara davant la població, informant-los de les limitacions del sistema que es puguin donar en determinats moments, evitant les mateixes i per descomptat demostrant que els seus professionals i pacients estan per sobre de qualsevol interès polític que els pugui perjudicar", afegeixen.





En aquest context, veuen "realment inaudit" la "indiferència" que els responsables sanitaris "demostren davant l'augment exponencial del nombre d'agressions a personal sanitari i més concretament als metges de família i pediatres d'AP".





Segons argumenten, la situació de sobrecàrrega assistencial en les consultes que genera demora en AP, temps d'atenció insuficient per pacient o augment de llistes d'espera és "part d'aquest problema, ja que el sistema, amb pocs recursos, ja no és capaç d'absorbir les demandes de la població".





"Els responsables sanitaris són els coresponsables, al costat de determinat tipus d'usuaris, del que està succeint. Atès que els interessos polítics i les pressions de les administracions locals prevalen sobre una assistència de qualitat per al pacient que el necessita i sobre la seguretat del professional", conclouen.