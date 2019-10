La violència s'intensifica: 33 detinguts i 96 ferits en la segona nit de protestes

Les protestes de dimecres a Catalunya per la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem (TS) als líders independentistes han conclòs amb 33 detinguts, segons ha informat el Ministeri de l'Interior en una comunicació.





La majoria de detencions s'ha produït a Barcelona, on hi ha hagut 12 detencions a la capital, a més d'una a Manresa i una altra a Vilanova i la Geltrú.





A Lleida s'han comptabilitzat fins a 11 detencions, a Tarragona cinc i a Girona 3, en una jornada que supera les detencions de dimarts, on van ser detingudes 25 persones.





D'altra banda, els disturbis a Barcelona de la nit del dimecres han deixat 400 contenidors cremats en el centre de la ciutat, la qual cosa representa un cost de mig milió d'euros.





I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dit en un comunicat que el jutge ha dictat presó provisional sense fiança per a quatre detinguts a Barcelona arran dels disturbis de dimarts, per presumptes desordres, atemptat i lesions lleus.









ATENCIONS MÈDIQUES





Segons ha comunicat el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), s'han realitzat 56 assistències a la ciutat de Barcelona, amb 41 altes in situ i 16 trasllats, a més d'una atenció dels Bombers de Barcelona d'una contusió facial.





A Manresa, hi ha hagut 14 assistències amb 12 altes in situ i dos trasllats, i a Sallent (Barcelona) un trasllat.





A Sils (Girona), s'ha realitzat un trasllat greu, i a la ciutat de Girona el Sem ha fet nou assistències amb vuit altes in situ i un trasllat.





A Lleida, s'han donat vuit altes in situ i hi ha hagut 4 trasllats; i a Tarragona, s'han produït dos trasllats, un d'ells per traumatisme cranioencefàlic.