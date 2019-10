PP i Ciutadans demanen la dimissió de Marlaska per la gestió dels aldarulls de Catalunya

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha exigit aquest dijous la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, per la seva gestió dels aldarulls violents que s'han registrat les últimes tres nits a Catalunya.





García Egea critica que l'executiu està "sobrepassat" i apunta que Marlaska va sortir a sopar a un restaurant de Madrid la nit de dimecres, mentre es produïen els incidents violents a Catalunya. El dirigent popular es fa ressò de la notícia que publica 'OkDiario', segons la qual Marlaska hauria sopat ahir a la nit en un conegut restaurant del barri madrileny de Chueca.









"El Govern de Sánchez està sobrepassat. El seu ministre de l'Interior ha de dimitir. En el pitjor moment, quan milers de policies es parteixen la cara defensant als catalans dels violents, el seu màxim responsable no semblava molt preocupat", ha criticat el dirigent del PP, reclamant la dimissió del ministre.





"Ahir vaig parlar amb un policia que estava contenint els violents a Barcelona, em va dir que no havia begut aigua en diverses hores pel extremadament difícil de la situació", ha assenyalat García Egea. "Avui està indignat de veure que a aquesta hora, el seu ministre gaudia de la nit madrilenya", afegeix.









CIUTADANS TAMBÉ DEMANA LA SEVA DIMISSIÓ





El cap de llista de Cs per Balears al Congrés, Joan Mesquida, també ha considerat que el ministre de l'Interior en funcions no ha de seguir al capdavant del departament per la seva gestió dels altercats que es registren a Barcelona.





A través d'un comentari publicat en el seu compte personal de Twitter, Mesquida qüestiona que Marlaska estigués anit sopant en un conegut restaurant de Madrid mentre es produïen els incidents violents a Catalunya.





"Marlaska sopava anit en el bar de copes de moda de Chueca mentre cremava Barcelona", ha escrit el que fora director de la Guàrdia Civil i la Policia amb el PSOE.