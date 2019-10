Rufián desmenteix el Govern: "els infiltrats són d'aquí"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reclamat lideratge a Catalunya per articular la "frustració i dolor" que hi ha a les protestes i, davant la violència que es viu als carrers, ha dubtat de les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre que la provocaven infiltrats: "Al final són els de sempre i són d'aquí", ha manifestat.





Tot i que ha defensat que Torra va expressar la seva condemna a la violència amb un missatge "contundent", Rufián ha declarat que "cal lideratge" a Catalunya per canalitzar la situació. "Es necessita com respirar, per poder articular la frustració i el dolor que hi ha als carrers", ha sostingut.









Segons el portaveu d'Esquerra, "tots" els partits han d'exercir aquest lideratge per reconduir la situació. "No hi ha polític català que no hagi de trucar a la mesura, a la concòrdia, a l'acord i la paraula. Tant me fa el partit, no es tracta d'independentisme", ha subratllat.





Rufià ha titllat de "salvatges" a les persones que estan darrere de la violència als carrers de Catalunya les últimes tres nits i ha assegurat que "la caputxa, la barricada i cotxes cremats" no representen l'independentisme.





Pel que fa a l'autoria d'aquests aldarulls, Rufián ha qüestionat la teoria lliscada per Torra que infiltrats estaven darrere dels actes violents: "Sóc reticent a les conspiracions, no tinc ni idea. Al final són els de sempre i són d'aquí", ha tancat en declaracions a RNE.





En aquest sentit, el dirigent d'ERC ha lamentat aquestes accions perquè mentre es parla de violència, no es parla de la importància: "d'una sentència que no ajuda en res". "Mentre parlem de barricada, no parlem d'això", ha afirmat.





BUCH HA DE DONAR MÉS EXPLICACIONS





Pel que fa a les càrregues policials registrades aquestes jornades, Rufián ha reiterat que demana explicacions i responsabilitats al conseller Miquel Buch. "És inadmissible, algú m'ho ha d'explicar, que una furgona de Mossos atropellés a un xaval a Tarragona", ha assenyalat, en al·lusió a l'incident de dimecres.





"Em han de donar explicacions, ahir es van quedar curts i convé que el conseller doni més explicacions", ha indicat, sense arribar a demanar la dimissió de Buch, ja que considera que el problema va més enllà de qui ocupa el càrrec de conseller.





Segons ha subratllat, davant d'una "salvatjada" així, en qualsevol país democràtic el responsable sortiria a donar explicacions.