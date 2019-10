Els CDR criden a manifestar-se amb pilotes a Barcelona

Milers de manifestants s'han concentrat la tarda d'aquest dijous, quart dia de protestes per la sentència de l'1-O, als Jardinets de Gràcia de Barcelona i la plaça del Cinc d'Oros, amb una protesta d'ambient festiu que ha volgut emular les Olimpíades Populars de 1936.









El CDR de la comarca del Barcelonès ha convocat aquesta nova mobilització a les 19 hores sota el lema d''Olimpíada Republicana' i ha demanat als assistents portar una pilota tova, roba d'esport i "anhels de llibertat".





El passeig de Gràcia està tallat a l'alçada del carrer Provença, i l'avinguda Diagonal també està tallada entre Via Augusta i Pau Claris.





Vestits alguns amb estelades a l'esquena, els manifestants han començat a jugar amb pilotes de diverses mides, així com amb cordes per saltar, alhora que han desplegat xarxes de vòlei, i fins i tot s'ha organitzat un petit concert amb guitarra, mentre seguia arribant més gent.





Els convocants han donat la consigna d'anar vestits en xandall i amb propostes esportives per organitzar una 'Festa esportiva i desobedient' amb la qual han volgut commemorar les Olimpíades Populars de 1936, un esdeveniment antifeixista que es va organitzar a Barcelona en oposició als Jocs Olímpics del Berlín nazi d'aquest any.





"Avui no ens concentrem, avui ens expandim", han dit els CDR en la convocatòria, en la qual han cridat a ocupar tot l'espai possible.





A les 20.00 hores ha sobrevolat la protesta un helicòpter policial, aixecant xiulets i queixes dels manifestants, que s'han repetit en totes les ocasions que ha sobrevolat la zona, i han apuntat l'aeronau amb raigs làser de color verd.





PILOTES I GLOBUS





Mentre que l'estampa del dimecres van ser rotllos de paper higiènic volant, aquest dijous han protagonitzat la imatge multitud de pilotes i globus, que han substituït les habituals pancartes de les manifestacions.





No obstant això, sí que s'han pogut veure alguns cartells amb frases com a 'Mamà, no estic en classe, però estic fent història', en referència a la vaga estudiantil convocada entre el dimecres i el divendres.













I amb lemes com 'La llavor d'aquesta revolució és la vostra repressió', i 'Volem la independència però sense Convergència', entre altres.





Un grup de voluntaris de 'Sanitaris per la República' ha assistit a la concentració, en la qual ha repartit ulleres de plàstic des de les 18.00 hores fins a esgotar existències. A les 21 hores s'ha desconvocat l'acte.