Presó per a un detingut pels aldarulls postsentència de dimarts a Lleida

El Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Lleida ha acordat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels nou detinguts en els enfrontaments entre manifestants i policies dimarts, a la protesta a la ciutat per la sentència del Tribunal Suprem (TS) de l'1-O.









Al detingut a la presó provisional se li imputen els presumptes delictes de desordres públics, lesions i atemptat a agents de l'autoritat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.





Per als altres vuit arrestats, el jutge ha acordat llibertat provisional amb mesura cautelar d'ordre d'allunyament de 500 metres de la Subdelegació del Govern a Lleida, i estan investigats per presumptes delictes de desordres públics, danys i atemptat.





El sindicat USPAC s'ha personat com a acusació particular en el cas per representar un agent dels Mossos que va patir una doble fractura de ràdio costat de l'aparcament de la plaça de Sant Joan i que ha estat operat en una clínica a Sant Cugat (Barcelona) .





El portaveu del sindicat, Francesc Vidal, ha assegurat que "la Generalitat no ha ofert a l'agent els lletrats de la Generalitat" i ha demanat per això la dimissió del secretari general de la Conselleria d'Interior, Brauli Duart.





"La Generalitat no ha ofert els serveis jurídics al company, no és la primera vegada que Brauli Duat deixa tirats els agents, demanem la seva dimissió per la seva despreocupació", ha assenyalat.