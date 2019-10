Haurà tupinada en la designació del nou director de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'AMB o no?

El 19 de setembre passat l'AMB anunciava l'inici del procés de selecció del Director de Serveis del Cicle de l'Aigua per a cobrir de forma "temporal" i a aquest anunci ja es deia que era de lliure i directa elecció per part de l'òrgan del govern supramunicipal. Curiosament dies després va ser cessat el cap de Gabinet de Presidència. Estaran relacionades ambdues coses ?.





El més sucós de d'aquest lloc de treball és sens dubte el seu sou que ascendeix a 89.371,38 euros bruts i potser per això fins a un total de 25 candidats van presentar esperançats el seu currículum vitae a la seu de l'AMB perquè els toqués, el lloc ?.









Eloi Badia / Catalunyapress





Però qui és aquest misteriós i afortunat candidat, ben situat, i "amic de" al que van donar per amortitzat amb efectes de 25 d'octubre a l'Ajuntament de Barcelona ?. Doncs, ni més ni menys, que un estret col·laborador d'Eloi Badia, antany cap de Gabinet de l'Aigua i Energia del consistori barceloní , Lluís Basteiro.





Però recapitulem, el dia 19 de setembre s'anuncia la convocatòria de plaça a l'AMB, el dia 26 de setembre s'anuncia el cessament de personal eventual amb efectes 25 de setembre de Lluís Basteiro com a Cap de Gabinet de la Regidoria de Presidència i l'1 d'octubre acaba el termini per a la presentació de candidatures al lloc. No li veuen cap connexió encara que només sigui per la línia temporal que els expliquem ?.









Document Oficial de l'Ajuntament de Barcelona





I si a aquest pastís, el cobrim de xocolata, dient-los que Basteiro va ser nomenat el 24 de febrer de 2017 conseller de l'empresa Barcelona Cicle de l'Aigua SA, no els sembla fins a vostès el candidat ideal per al lloc ?. I no només això perquè Basteiro ha espremut al màxim les 24 hores del dia i va estar compaginant les seves reponsabilitats, amb un càrrec afegit més, el de representant de l'Ajuntament en el Consorci de l'Agència Local d'Energia de la ciutat. Quin fenomen !, com no ho triaràn a ell si és el candidat ideal ?.





El cas és que fonts de l'ens públic han trigat segons en advertir que és possible que el vicepresident de l'àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un vell conegut seu, un tal Eloi Badia, estaria a punt "presumptament" de completar un cop de dit dels que fan història, per portar al seu fidel, Lluís Basteiro, a la direcció de serveis del cicle de l'aigua de l'AMB.





Dels 25 candidats aspirants al lloc serien diversos els que complirien els requisits estipulats, però serà el tribunal el que farà la valoració de la candidatura de Basteiro. En un repartiment de cromos d'inici de legislatura on els socis de Colau, "ni pichan ni tallen el bacallà" en aquesta àrea on Eloi Badia campa al seu aire. El nom de "l'ungit" previsiblement es farà públic el proper 29 d'octubre que és la data en la qual tindrà lloc el pròxim Consell Metropolità. De moment els portaveus dels grups amb representació fan mutis perquè la consigna és no parlar de "processos oberts".





EL LLEIAL SUBSTITUT DE PINYOL ESTÀ A TOCAR





La direcció de serveis d'aigua està buida des que Badia va forçar la dimissió de Joan Pinyol a principis del setembre com a també va caure amb ell el gerent de Medi Ambient a qui ha substituït en el càrrec, Inma Mayol.













I és que el susdit gerent va tenir la gosadia de denunciar públicament que la comercialitzadora d'electricitat de l'Ajuntament de Barcelona no aconseguia beneficis. De fet el consistori és la seva única gran font d'ingressos i això posa en entredit un dels grans projectes que va promoure el vicepresident d'Ecologia, el totpoderós Badia. Com el pluf del projecte de funerària pública que finalment va fracassar al febrer d'aquest 2019.





Amb Lluís Basteiro, el vicepresident Badia dormirà tranquil perquè ha estat un dels càrrecs de confiança de BComú en què Badia s'ha donat suport per defensar la necessitat de promoure un operador energètic local, tot i que no doni benefios i li costi diners a les arques públiques, total ell no paga la factura a final de mes. Badia ho té clar i vol que els nous càrrecs els ocupin persones que estiguin alienats amb les tesis de BComú.









Lluís Basteiro









Així que si com diu la pròpia AMB en el seu escrit, la designació del nou director de Serveis de l'Cilco de l'Aigua és a elecció de l'òrgan de govern competent es pot endevinar qui sembla tenir tots les paperetes de la tombola per ocupar el lloc. Es pot predir també perquè raó va ser cessat Basteiro uns dies abans de tancar-se el termini per a concórrer a l'elecció presumptament "dedocratica"?. En fi, hi haurà tupinada en la designació del nou director del Cicle de l'Aigua a l'AMB o no ?. Es poden fer apostes perquè l'endevinalla és tan fàcil com "de quin color és el cavall blanc de Santiago". Això és com se sol dir molt sovint: "Un canviar tot perquè ningú canviï". I comença a ploure sobre mullat. O ens portarem una sorpresa ?.





Document extret del web de l'AMB



Seguirem informant ..