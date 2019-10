Sánchez: "No hi haurà espai per a la impunitat davant els fets violents a Catalunya"

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha destacat aquest divendres que "no hi haurà espai per a la impunitat davant els fets violents a Catalunya".













Així s'ha referit des de Brussel·les en roda de premsa sobre els aldarulls nocturns que estan tenint lloc aquesta setmana, sobretot a la ciutat de Barcelona, després de conèixer-se la sentència condemnatòria dels líders del procés.





Sánchez ha assegurat que l'Estat té "tots els mecanismes" per fer complir les lleis i per garantir la convivència, i ha destacat l ' "actuació modèlica" de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.





El president ha subratllat la necessitat de "no cedir a l'impuls de l'exaltació" dels radicals que cremen contenidors i realitzen fogueres en ciutats com Barcelona. "Els que cometen una il·legalitat, responen per això", ha promès.





"No hi haurà espai per a la impunitat pels fets vandàlics", ha afegit, i ha diferenciat les batalles campals de les marxes independentistes que es desenvolupen des de dimecres i que aquest divendres s'uneixen a Barcelona.





"Hi ha persones que estan participant, fent ús legítim del dret de manifestació", ha dit el president, que ha posat de relleu que no hi ha dubte que Espanya és una democràcia en la qual es respecten totes les opinions. "No es sancionen les idees, sinó les accions contràries a l'activitat democràtica", ha sentenciat.





Ha advocat perquè les protestes i la vaga general a Catalunya es realitzen de forma pacífica i sense coaccions per a la resta de la ciutadania.