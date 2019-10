Els economistes avisen del greu impacte econòmic dels disturbis a Catalunya

Els economistes avisen que el context de disturbis i protestes dels últims dies registrats a Catalunya després de la sentència del 'procés', amb una vaga general convocada per aquest divendres, "no és bo" per a l'economia nacional, i especialment catalana, i es genera "tensió" entre els treballadors a les empreses.





Així ho ha assenyalat el president del Consell General d'Economistes (CGE), Valentí Pich, que ha indicat que en les societats occidentals s'assumeix que es convoquin vagues, si bé "el més greu és quan s'enquista i es converteix en una mena de tensió permanent i ja no és el normal".





"Per a la marca Barcelona i per al conjunt d'Espanya no és bo", ha indicat Pich, que ha citat entre els sectors més afectats per les protestes i la vaga general d'aquest divendres a Catalunya al sector de la restauració, el comerç o el de l'espectacle.









Tot i això, ha matisat que "una flor no fa l'estiu" i veu més preocupant el cost derivat dels disturbis i els desperfectes urbans que el fet que es convoqui una vaga. Això sí, ha advertit que, a part del cost econòmic, es genera "tensió" en les empreses entre el personal. "Hi ha costos immaterials que no són bons", ha denunciat.





BREXIT I ARANZELS





D'altra banda, sobre l'acord anunciat dijous entre la Comissió Europea i el Govern britànic de Boris Johnson sobre el Brexit, ha opinat que es tracta d'"el conte de mai acabar" i veu que la sortida del Regne Unit de la UE és "un mal negoci per a tots", si bé dins de la "desgràcia" celebra la "certa cohesió" dels països de la UE.





Pel que fa a la imposició d'aranzels per part de l'Administració dels Estats Units, ha avisat que reduirà el comerç mundial i tem que s'intensifiqui la guerra comercial internacional, amb la possible devaluació del iuan per part de la Xina.





D'aquesta manera, el president del CGE veu necessari que hi hagi un Govern amb plenes funcions "el més ràpidament possible", ja que "no hi ha solucions màgiques unidireccionals", de manera que davant temps "regirats", no es pot esperar que hi hagi solucions , però sí que es conformi un Executiu que gestioni els temes i creu "condicions" per a la seva millora.





"Si no hi ha governs reforçats, no es poden gestionar els problemes i aquests es fan grans", ha afegit.